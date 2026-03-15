ผัวคลั่ง! เสพยาไม่นอน 2 วันก่อนจับลูกและแม่ขังในบ้าน เมียเผ่นแจ้ง ตร.ช่วยเหลือสำเร็จ

พัทลุง - ชายพัทลุงอายุ 29 ปี เพิ่งกลับบ้านหลังจากบำยัดยาเสพติด แต่ไม่หยุดกลับไปเสพยาซ้ำ 2 วันไม่หลับไม่นอน ก่อนจับลูกเมียและแม่พิการขังในบ้าน โชคดีที่เมียพร้อมลูกสาวแอบหนีออกมาแจ้งตำรวจให้ช่วยเหลือได้สำเร็จ
วันนี้ (15 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง เข้าช่วยเหลือแม่พิการวัย 69 ปี และหลานชายวัย 4 ขวบ ออกจากบ้านพักชุมชนใต้ม่วงสามัคคี ต.คูหาสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง หลังจาก นส.ปู (นามสมมุติ) แม่วัย 29 ปี แจ้งขอความช่วยเหลือตำรวจ เนื่องจากสามี หรือ นายนิรุต นิ่มดำ อายุ 29 ปี ที่เพิ่งกลับจากรักษาตัวบำบัดสารเสพติดที่ รพ.พัทลุง ได้ 2 วัน แต่ได้หันกลับไปเสพยาบ้าซ้ำตลอด 2 วัน 2 คืนไม่นอน ก่อนจะอาละวาดจับลูกเมียและแม่ที่พิการขังไว้ภายในบ้าน โดยหลังจากนั้นตนเองพร้อมลูกสาววัย 6 ขวบ หลบหนีออกมาได้ ส่วนลูกชายคนเล็กและแม่ยังถูกยังไว้ข้างใน
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปเกลี้ยกล่อม และใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงเพื่อขอให้ นายนิรุต ผู้เป็นสามีเปิดประตูออกมา แต่ นายนิรุต ก็ไม่ยอมเปิด เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจปีนเข้าทางหน้าต่างของบ้าน ก่อนบุกเข้าไปในห้อง พบ นายนิรุต กำลังอุ้มลูกชาย วัย 4 ขวบเดินออกมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวและนำส่ง รพ.พัทลุง เพื่อทำการรักษาตัวต่อไป