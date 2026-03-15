ช็อก! พบชายวิกลจริตขับขี่ จยย.ตามสไลด์หนอนโชว์สาวที่สะเดา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดชายวิกลจริตขับขี่จักรยานยนต์ตามสไลด์หนอนโชว์หญิงสาวที่ขับรถผ่านไปมา ซ้ำยังไปจอดรถสไลด์หนอนกับเสาไฟฟ้า สืบสวนพบมีผู้เสียหายกว่า 10 ราย แต่เข้าแจ้งความดำเนินคดีแค่ 2 ราย เหตุเกิดในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
วันนี้ (15 มี.ค.) พ.ต.ต.ธนาเดช เทพพิมพา สว.สอบสวน สภ.สะเดา ได้รับแจ้งการร้องทุกข์จาก นางสาวนูรฮายาตี สะแลแม อายุ 32 ปี ว่าได้มีชายรายหนึ่งรูปร่างผอมสูง ผิวดำคล้ำ สวมแมสก์สีดำ ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามตั้งแต่ด่านพืชจนถึงบ้านพรุเตียว และได้มีการสไลด์หนอนโชว์ตลอดทาง โดยน้องสาวที่นั่งซ้อนท้ายเป็นคนถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน เมื่อตนและน้องสาวเห็นจึงรีบขับรถหนี ส่วนชายคนดังกล่าวได้เลี้ยวเข้าไปในซอยคอกแพะ ต.สำนักขาม จากนั้นมีผู้หญิงอีกหนึ่งรายคือ นางสาวรสธร บุญฤทธิ์ อายุ 42 ปี ได้ไปพบเจอชาย คนดังกล่าวกำลังยืนสไลด์หนอนอยู่ที่เสาไฟฟ้าริมข้างทาง จึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือได้ถ่ายคลิปเอาไว้ เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นจึงได้รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
นางสาวรสธร กล่าวว่า ตนได้เดินออกกำลังกายบริเวณถนนคอกแพะ ต.สำนักขาม และได้สังเกตเห็นชายคนดังกล่าวกำลังยืนสไลด์หนอนอยู่ข้างรถ จึงได้ตะโกนทำให้ชายคนดังกล่าวได้วิ่งไปแอบอยู่ด้านหลังเสาไฟฟ้า จากนั้นตนเองก็ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป และชายคนดังกล่าวก็ได้ขับรถหนีไป ก่อนจะวนรถกลับมาแล้วจ้องมาทางตน ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองตกใจกลัว คิดว่าชายคนดังกล่าวเมายาบ้าหรือเปล่า และอยากฝากให้ตำรวจช่วยจัดการกวดขันเรื่องนี้ให้โดยเร็ว
ส่วน นางสาวนูรฮายาตี กล่าวว่า ตนได้ขี่รถมาตามถนนจากด่านพืช ต.สำนักขาม และสังเกตเห็นว่ามีชายคนดังกล่าวขี่รถตามมาแต่ไม่ยอมแซง ตนและน้องสาวจึงได้หันไปมอง ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวได้กำลังสไลด์หนอนอยู่ในขณะขับรถ ตนเองตกใจและให้น้องสาวเป็นผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ และอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมบุคคลดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุด พร้อมฝากเตือนถึงผู้หญิงทุกคนว่าอย่าไปไหนคนเดียว อย่าแต่งตัวล่อแหลมเพราะเป็นอันตรายต่อตัวเอง
ในส่วนของทางคดีเจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้วว่าเป็นใครมาจากไหน ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ อยู่ที่บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา และคาดว่าไม่นานน่าจะจับกุมชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อได้โดยเร็ว