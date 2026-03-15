คนร้ายลอบวางเพลิงเผารถรับเหมาสร้างถนนที่ปัตตานี

ปัตตานี - คนร้ายก่อเหตุเผารถสิบล้อ จำนวน 2 คัน และรถบดถนน จำนวน 1 คัน ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นของบริษัทที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางถนนหมายเลข 3057 (เลียบชลประทาน) ในพื้นที่ บ.โคกกอ ม.3 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
วันนี้ (15 มี.ค.) ร้อย ทพ.4211 ฉก.ทพ.42 ได้รับแจ้งประสานจาก กำนัน ต.ลุโบะยิไร ว่ามีเหตุเผารถสิบล้อ จำนวน 2 คัน และรถบดถนน จำนวน 1 คัน ของ บริษัทปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างจำกัด ซึ่งเข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางถนนหมายเลข 3057 (เลียบชลประทาน) ในพื้นที่ บ.โคกกอ ม.3 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
โดยเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวน พร้อมประสานกำลังชุด EOD และชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป