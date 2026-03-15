ภาวะสงครามตะวันออกกลางส่งผลนักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพักในภูเก็ต 10 %

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เผย ภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลนักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพัก 10% ห่วงนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปที่ต้องบินผ่านพื้นที่เสี่ยง ระบุยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ว่า เบื้องต้นพบว่าสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมีประมาณ 7–8 สายการบิน ขณะที่ภาคธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจองห้องพักราว 10% ของการจองทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับไม่มาก ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลกระทบไม่รุนแรง เนื่องจากช่วงเวลานี้อยู่ในเดือนรอมฎอน นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตลดลงตามฤดูกาลอยู่แล้ว ขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงแรมยังมีตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นเข้ามาทดแทน เช่น ยุโรป เอเชีย และรัสเซีย
แต่ประเด็นที่น่ากังวลคือ เส้นทางการบินของนักท่องเที่ยวจากยุโรปบางส่วนที่ต้องต่อเครื่องผ่านสนามบินในตะวันออกกลาง หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลให้เที่ยวบินบางเส้นทางได้รับผลกระทบ และกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดภูเก็ตได้ แต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น พบว่าลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมได้มีการขยายระยะเวลาพำนักออกไปชั่วคราว โดยพักต่ออีก 2–3 คืน เพื่อรอเที่ยวบินใหม่สำหรับการเดินทางกลับประเทศ
ทั้งนี้ โดยปกตินักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางจะมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยค่อนข้างนานประมาณ 7–10 คืน ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สำคัญให้กับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่ในช่วงเดือนรอมฎอนจำนวนการเดินทางจะลดลงตามฤดูกาล
นายศึกษิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมอัตราการเข้าพักของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับสูงกว่า 90% ขณะที่เดือนมีนาคม เริ่มปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 70% ตามช่วงปลายฤดูกาลท่องเที่ยว และหากรวมผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพิ่มเติมอีกราว 10%
อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้เตรียมสำรวจความคิดเห็นและผลกระทบจากโรงแรมสมาชิกในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินภาพรวมของสถานการณ์อย่างละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ แม้สถานการณ์ในขณะนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต แต่ผู้ประกอบการมองว่า ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังคงพึ่งพาเส้นทางการบินและเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก