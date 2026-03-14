สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจับมือ TK Park เปิดตัว "SENATE Boardgame Contest 2026" ปั้นเยาวชนเป็นพลเมืองตื่นรู้

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 นางนวนันทน์ เนติธนากุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศความสำเร็จโครงการพัฒนา “ครูต้นแบบประชาธิปไตย ประจำปี 2569” พร้อมเปิดตัวการแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมระดับประเทศ “SENATE Boardgame Contest 2026” ภายใต้โจทย์ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ (Citizen – Active Mode)” เพื่อใช้ Game-Based Learning เป็นเครื่องมือบ่มเพาะเยาวชนยุคใหม่
ในพิธีปิดโครงการอบรมครูต้นแบบซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569 ณ TK Park นางนวนันทน์ เนติธนากุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งมอบบอร์ดเกมรางวัลชนะเลิศประจำปี 2568 ให้แก่ TK Park เพื่อนำไปกระจายสู่เครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศ มุ่งหวังให้เรื่องประชาธิปไตยและการเมืองเป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน
สำหรับการแข่งขันในปี 2569 นี้ วุฒิสภาขอเชิญชวนครูและนักพัฒนาเกมทั่วประเทศร่วมออกแบบบอร์ดเกมที่เน้นให้เยาวชนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับข้อมูล เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรากฐานความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) ให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน