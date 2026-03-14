ฮือฮา! "วัวหันพริกไทยดำ" 12 ตัวรวด เมนูเด็ดงานรอมฎอนสัมพันธ์สตูล ต้อนรับคนนับพัน-รมต.ร่วมชม

สตูล – กลิ่นหอมกรุ่นของเนื้อย่างโชยมาแต่ไกล ดึงดูดสายตาผู้มาร่วมงาน "รอมฎอนสัมพันธ์" ณ ตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล กับภาพ "วัวหัน" จำนวน 12 ตัว ที่เรียงรายย่างไฟอ่อนจนสุกเหลืองทอง กลายเป็นไฮไลต์เด็ดประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติในเดือนอันประเสริฐ
นายซะรี่ย์อะซีร นุ่งอาหลี นายก อบต.ควนสตอ เจ้าภาพจัดงาน ได้เนรมิตพื้นที่จัดเลี้ยงละศีลอด (อิฟตาร์) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรองรับประชาชนกว่า 1,500 คน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศและระดับจังหวัดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกอบจ.หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาประชาชนไม่น้อยกว่า 1,500 คน
คุณฝาตีม๊ะ ง๊ะสมั่น เจ้าของสูตรวัวหันชื่อดังในพื้นที่ เปิดเผยเคล็ดลับความละมุนว่า วัวที่เลือกมาใช้ต้องเป็นวัวขนาดเล็ก อายุประมาณ 4-5 เดือน เพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่ม ไม่เหนียว นำมาหมักด้วยเครื่องเทศเข้มข้นและพริกไทยดำจนเข้าเนื้อ
"หัวใจสำคัญคือการย่างด้วยไฟอ่อนๆ นานกว่า 5 ชั่วโมง เพื่อให้ความร้อนถึงด้านใน เนื้อจะมีความหวานในตัวและหอมกลิ่นควันไฟ ยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านหรือน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ด ยิ่งเข้ากันอย่างลงตัว" คุณฝาตีม๊ะกล่าว
สำหรับใครที่เห็นภาพความน่ากินแล้วอยากลอง หรือต้องการนำไปใช้ในงานเลี้ยง อบต.ควนสตอการันตีว่านี่คือเมนูเด่นประจำถิ่น โดยร้านของคุณฝาตีม๊ะ (พิกัดตำบลฉลุง) รับทำตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ในราคาประมาณตัวละ 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาด)
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฝาตีม๊ะ โทร. 080 709 8677 (พิกัด ต.ฉลุง จ.สตูล)