พิษสงครามทำนักท่องเที่ยวพังงาหายกว่า 20% สูญรายได้กว่า 1.7 พันล้าน จากสายการบินหยุดบิน นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง

พังงา – พิษสงครามสหรัฐ-อิสราเอล กับ อิหร่าน กระทบท่องเที่ยวพังงาหนัก นักท่องเที่ยวหายไปกว่า 20% เสียหายกว่า 1.7พันล้านบาท หลังสายการบินในยุโรปหยุดบินกระทันหันนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง
นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2569 โดยในที่ประชุม ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงสถานการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก หลังเกิดสถานการณ์การสู้รบระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และ อิหร่าน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป กว่า 3,000 คน ตกค้างจากการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน ที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าตะวันออกกลาง
นอกจากนั้นหลายสายการบินต้องบินอ้อมผ่านไปยังประเทศอื่นทำให้ต้นทุนของสายการบินเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้ราคาในการเดินทางสูงขึ้นกว่า 20% ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมของจังหวัดพังงายากต่อการโน้มน้าวนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่ต้องเลื่อนการเข้าพักออกไปมากกว่า 20% ของนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมมูลค่าความเสียหายทางเศษฐกิจของจังหวัดพังงาเกือบ 1,700 ล้านบาท ทำให้จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงที่สุดในกลุ่มอันดามัน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่มีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่หลากหลายกว่าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในโซนเอเซียที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดน่านฟ้า ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นให้ ททท. เร่งทำตลาดเชิงรุกผ่าน Social Media เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ และในประเทศเข้ามา พร้อมให้รัฐบาลออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวจากในประเทศให้มาเขาหลักเป็นอันดับต้นๆ เพื่อรักษาลูกโซ่ระบบเศรษฐกิจ
ด้าน นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เมื่อการสู้รบขยายวงออกไปในประเทศข้างเคียงทำให้หลายสายการบินต้องหยุดบิน ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดพังงาจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับ 1 เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากยุโรป โดยสายการบินจะผ่านตะวันออกกลางเพื่อประหยัดค่าน้ำมัน แต่เมื่อสายการบินต้องประกาศหยุดกระทันหันหลังจากไม่สามารถบินผ่านได้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเอาไว้แล้วต้องรอและทำให้นักท่องเที่ยวตกค้าง ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกว่า 90% ของจังหวัดพังงาที่เป็นชาวยุโรม ที่จะเดินทางมาก็ไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้จังหวัดพังงาได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็น อินเดีย จีน ยุโรป ไต้หวัน เกาหลี ทำให้เกิดความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาได้มากกว่า 20% และอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าการสู้รบจะจบ
ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะคุยกับ ททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมมากกว่าผู้ประกอบการ ให้ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) ในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่อง Copayment ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง หรือ คนละครึ่งพลัส โดยให้ความสำคัญกับจังหวัดพังงามากกว่าที่อื่น ซึ่งจะทำได้เร็วที่สุด และตามด้วย Short Haul ที่จะมาเสริมในช่วง Green Season และหากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลหาวิธีพูดคุยกับสนามบินในประเทศ เพื่อถอด Slot การบินที่ไม่ได้ใช้ออกเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สายการบินอื่นเข้ามาบินแทนเป็นการชั่วคราว
ขณะที่ นางสาวจุฑารัตน์ นิลหัสถ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา เปิดเผยว่า หลังจากเกิดวิกฤติสงครามตะวันออกกลาง ททท.พังงา ได้ปรับแผนไปยังกลุ่มตลาดคนไทยให้มากขึ้น โดยนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาไปประชาสัมพันธ์ที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่กำลังจะจัดขึ้น รวมทั้งจัด Event Maketing จัดกิจกรรม Seafood Experience ร่วมกับ จังหวัดพังงา ทกจ. และ ททท. และ โรงแรมในการร่วมจัดกิจกรรม พร้อมทั้งแจกคูปองให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักนำมาใช้ในงาน ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้มากขึ้น