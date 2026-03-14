เริ่มแล้ว “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2026” ยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

สุราษฎร์ธานี - หอการค้าสุราษฎร์ธานี จัดงาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2026” ยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน คาดเงินสะพัดหลายสิบล้าน พ่อเมืองโชว์เมนูเด็ด “ข้าวทองปักษ์ใต้”
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2026” ภายใต้แนวคิด “Food Innovation: From Local Taste to Future Plate”เชื่อมธุรกิจอาหาร-องค์ความรู้ ปักหมุด Southern Hub ระหว่างวันที่ 13-21 มีนาคม 2569 เวลา 17.00-22.00 น. ทางหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น เพื่อยกระดับร้านอาหารท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจของจังหวัด ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 69
โดยพิธีเปิดยิ่งใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงมือทำอาหารเมนูเด็ด คือ “ข้าวทองปักษ์ใต้” โดยนางลัฐิกา ศรีสวัสดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการบริหารโรงแรมวังใต้เป็นผู้คิดเมนูเด็ดนี้ขึ้นมา ประกอบไปด้วยวัตถุดิบเด่นของภาคใต้ อาทิ กุ้งทะเลตัวใหญ่ ,ขมิ้น ,สะตอ ,ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ผู้ว่าฯผัดอย่างพิถีพิถันโดยที่นางวีณา วรรณฉัตรสิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือคุณนายผู้ว่าฯ ชิมเป็นคนแรก พร้อมกับป้อนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชิมด้วย บ่งบอกถึงความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน
นอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ด เป็น Food Innovation อีก 1 เมนู คือ สุราษฎร์ธานีโกเด้นไบท์ ส่วนผสมประกอบด้วย เห็ดแครงต้ม ,ไข่เค็มไชยา,มะพร้าวคั่ว และข้าวทอด ผสมกับเครื่องแกงปักษ์ใต้นิดหน่อยเพื่อความลงตัว
ด้านนายเกษียร ไลยโฆษิต ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความตั้งใจพัฒนาสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ให้เป็นมากกว่างานเทศกาลทั่วไป โดยมุ่งยกระดับให้เป็นเวทีที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการอาหารของจังหวัด เป็นเวทีช่วยให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหาร ตั้งเป้าผู้เข้าชมกว่า 50,000 คน มีเงินสะพัดหลายสิบล้านบาท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านอาหารได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนและผู้ซื้อรายใหญ่ ในระยะยาว สร้างภาพลักษณ์ให้สุราษฎร์ธานีเป็น เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)