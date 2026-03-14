เกษตรกร-คนขับรถบรรทุกเดือดร้อน ปั๊มน้ำมันคุมเข้มจำกัดการเติมน้ำมันต่อวัน

พังงา – ปั๊มบางจาก พังงา คุมเข้ม จำกัดเติมน้ำมัน รถ 4 ล้อไม่เกิน 700 บาท รถบรรทุกไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน เกษตรกร–คนขับรถบรรทุกสะท้อนเดือดร้อน
วันนี้ ( 14 มี.ค.69) บรรยากาศการใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันของบริษัทบางจากในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ยังคงเป็นไปด้วยความปกติ ภายหลังมีการออกมาตรการควบคุมการเติมน้ำมัน โดยจำกัดปริมาณการเติมต่อคันต่อวัน เพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำมันภายในสถานีบริการ ตามมาตรการดังกล่าว รถยนต์ 4 ล้อ สามารถเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 700 บาทต่อคันต่อวัน ขณะที่รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป จำกัดการเติมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคันต่อวัน ส่วนการซื้อน้ำมันใส่แกลลอน ทางสถานีบริการกำหนดให้เติมได้ไม่เกิน 700 บาทต่อครั้ง มาตรการดังกล่าวที่เริ่มใช้ในวันนี้ เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำมันบางกลุ่ม โดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการทำการเกษตร และกลุ่มรถบรรทุก
นายธีรพงษ์ รอดสกุล เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการจำกัดการเติมน้ำมัน เนื่องจากต้องซื้อน้ำมันไปใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อรดน้ำสวนทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิต เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งต้องใช้น้ำมันในปริมาณมาก โดยวงเงิน 700 บาทต่อครั้งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน“อยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยเข้ามาดูความเดือดร้อนของเกษตรกร เพราะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันในการดูแลผลผลิต หากจำกัดปริมาณมากเกินไปก็อาจกระทบต่อผลผลิตในสวนได้” นายธีรพงษ์กล่าว
ขณะที่ นายวินัย อักษรศรี คนขับรถบรรทุกของโรงงานไม้แปรรูป กล่าวว่า มาตรการจำกัดการเติมน้ำมันที่ 3,000 บาทต่อคันในวันนี้ ถือว่าดีกว่าวันก่อนที่จำกัดเพียง 2,000 บาทต่อคัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในบางวัน โดยเฉพาะช่วงที่มีงานขนส่งจำนวนมาก ทำให้ต้องแวะเติมน้ำมันแทบทุกวัน
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการหลายรายอยากให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มปริมาณการเติมน้ำมัน โดยเฉพาะรถบรรทุกและผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นหลัก เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน