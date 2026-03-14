สงสัยยิงผิดบ้าน! คนร้ายควงเอ็ม 16 บุกยิงถล่มบ้านหนุ่มพัทลุงกลางดึก เจ้าตัวยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร

พัทลุง - คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 บุกยิงถล่มบ้านใน อ.ศรีบรรพตกลางดึก พบร่องรอยกระสุนถึง 12 จุด เจ้าบ้านงงไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร คาดอาจยิงผิดบ้าน ด้านตำรวจเร่งสอบ
วันนี้ (14 มี.ค.) เวลา 10.00 น. ตำรวจ สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และตำรวจกองปราบปราม 6 เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 163 ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จากเหตุเมื่อเวลา 02.00 น. มีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้อาวุธปืนสงครามชนิดเอ็ม 16 ยิงถล่มบ้านได้รับความเสียหาย โดยพบว่า บ้านถูกยิงรวม 12 จุด ทั้งหลังคา ตัวบ้าน และบานประตูกระจก ห่างออกไปที่ริมถนนเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.ตกอยู่จำนวน 3 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุงเข้าเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
นายวาทิน ด้วงมา อายุ 33 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่า ขณะเกิดเหตุ นอนหลับอยู่ได้ยิงเสียงดังบึ้ม 1 นัด แต่ก็ไม่ได้ออกมาดู เพราะคิดว่าน่ามีเด็กวัยรุ่นปาลูกบอลเล่นในยามค่ำคืน จนเช้าตื่นมาพบว่า ที่บานประตูกระจกมีรูพรุนเหมือนรอยถูกยิง เมื่อเดินดูรอบบ้านพบมีร่องรอยถูกยิง 12 จุด ก่อนพบปลอกกระสุนปืน จำนวน 3 ปลอก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งตนเองไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร ก็ยังงงๆ อยู่เหมือนกัน ยังคิดว่า คนร้ายน่าจะก่อเหตุยิงผิดบ้านหรือไม่ ยืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครจริงๆ
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัด แล้วออกติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป