ยังมีไม่พอใช้! ชาวเบตงแห่ต่อแถวเติมน้ำมันคิวยาวเหยียดไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็เกลี้ยงปั๊ม

ยะลา - ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลาประกาศงดใส่แกลลอน หลังน้ำมันเริ่มขาดตลาด ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรแห่เติมจนเกลี้ยงปั๊ม คิวยาวเหยียด ปั๊มหลายแห่งในเบตงหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยง พระ ตำรวจสายตรวจเดือดร้อนหนัก
วันนี้ (14 มี.ค.) บรรยากาศการซื้อขายน้ำมันที่ปั๊มเบตงรัตนะบริการ ในเขตตัวเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา พบว่าตั้งแต่เวลา 06.00 น. มีประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รถจักรยายนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รถยนต์ตามวัดต่างๆในพื้นที่ ที่จะต้องพาพระไปปฏิบัติปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่างๆ ต่างต้องเร่งออกมาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดคิวยาวเหยียด บางจุดมีรถต่อแถวรอเติมน้ำมันยาวเกือบ 200 เมตร โดยรถส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นรถที่ต้องการเติมน้ำมันดีเซล ทำให้หลายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลหมดภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง บางปั๊มต้องขึ้นป้ายประกาศว่าน้ำมันดีเซลหมด และบางแห่งจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อรอรถบรรทุกน้ำมันจากคลังสงขลานำมาส่งในรอบถัดไปจำนวน 18,000 ลิตรต่อคัน
ขณะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งในช่วงเช้ายังคงมีน้ำมันเหลือจำหน่าย และได้กำหนดมาตรการเฉลี่ยการจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนเติมน้ำมันได้อย่างทั่วถึง กำหนดให้เติมน้ำมันได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการในพื้นที่
ผู้ใช้รถหลายรายเปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา หลายสถานีบริการไม่มีน้ำมันให้เติม ทำให้ต้องขับรถตระเวนหาปั๊มน้ำมันหลายแห่ง จนกว่าจะเติมน้ำมันได้ ทำให้เดือดร้อนมากในการใช้น้ำมัน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลว่า หากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยังไม่ยุติอาจส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานในอนาคตเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่านี้
“รัฐบาลควรหามาตราการในการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่จะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ โดยเฉพาะความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำมันดิบและก๊าซ LNG ของไทย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนขนส่ง-ผลิตสูงขึ้น ดันเงินเฟ้อ สินค้าปรับราคาขึ้น และเสี่ยงกระทบห่วงโซ่อาหารโลก ทำราคาปุ๋ย อาหารพุ่งสูงขึ้นอีก”