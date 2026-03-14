เปิดฉากยิ่งใหญ่! การแสดงแสง สี เสียง สดุดีวีรสตรีเมืองถลาง รำลึกวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี–ท้าวศรีสุนทร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา การแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์สดุดีวีรสตรีผู้กล้าเมืองถลาง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 13-16 มี.ค.นี้


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลเอก บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “ท้าวเทพกระษัตรี–ท้าวศรีสุนทร สดุดีผู้กล้าเมืองถลาง” ประจำปี 2569 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น


พลเอก บุญสิน พาดกลาง กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมชมการแสดงอิงประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนผู้เสียสละ ที่ทำให้มีจังหวัดภูเก็ตมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมเล่าว่า ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 เคยบัญชาการสถานการณ์ความขัดแย้งไทย–กัมพูชา ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเสียสละในยามศึกสงคราม จึงอยากให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรชนในอดีต


องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสืบสานและถ่ายทอดวีรกรรมของ ท้าวเทพกระษัตรี และ ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง เพื่อให้เรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญของชาติยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทย พร้อมส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับประเทศและนานาชาติ 


การแสดงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รักชาติ ปกป้องแผ่นดิน วีรสตรีศรีถลาง” ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองถลาง ผ่านการแสดงสุดตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ฉากขนาดใหญ่ การแสดงที่สมจริง และนักแสดงจำนวนมาก ผสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างงดงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างยิ่ง


นอกจากนี้ยังมีการจัดลานวัฒนธรรมและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานสำคัญของจังหวัด


สำหรับการแสดง “ท้าวเทพกระษัตรี–ท้าวศรีสุนทร สดุดีผู้กล้าเมืองถลาง” ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–16 มีนาคม 2569 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแสดง และร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของวีรสตรีแห่งเมืองถลาง ผู้ปกป้องแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวัน









