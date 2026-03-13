“ซาเต บือตง” เมืองเบตง อาหารสไตล์มลายูสูตรเมืองปูยุด ปัตตานี คงความอร่อยสืบทอดกว่า 20 ปี

ยะลา - ซาเต บือตง อาหารสไตล์มลายู สูตรเมืองปูยุด ปัตตานี คงความอร่อยสืบทอดกว่า 20 ปี ขายดีเป็นพิเศษ ชาวมุสลิมนิยมซื้อไปทานหลังละศีลอด และนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ประกอบศาสนกิจตามสุเหร่าและมัสยิดในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
วันที่ (13 มี.ค.) หากใครมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จะได้พบกับอาหารพื้นถิ่นหลากหลายรสชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งอาหารปักษ์ใต้ อาหารมลายู อาหารจีนและอาหารไทย จนเรียกได้ว่าเบตงเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งอาหารที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่มีเมนูอร่อยหลายอย่างให้เลือกชิม
หนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่อยากแนะนำคือ ซาเต บือตง หรือสะเต๊ะสไตล์มลายู สูตรต้นตำรับจากเมืองปูยุด จังหวัดปัตตานี ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติกลมกล่อมและความหอมของเครื่องเทศ โดยร้านที่ได้รับความนิยมในพื้นที่คือ ร้านต่วนสะเต๊ะ เจ้าเก่า ตั้งอยู่บนถนนนาคราชบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา เปิดขายสืบทอดมานานกว่า 20 ปี
นางหย๊ะ อาเบต เจ้าของร้านต่วนสะเต๊ะ เจ้าเก่า เล่าว่า สะเต๊ะของทางร้านมีให้เลือกทั้งเนื้อไก่และเนื้อวัว โดยจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ หมักด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางร้านที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากชนิด ก่อนนำไปย่างบนเตาถ่านร้อน ๆ จนได้เนื้อสะเต๊ะที่หอม นุ่มและมีรสชาติเข้มข้น หากสั่งสะเต๊ะเป็นชุดจะเสิร์ฟพร้อมข้าวอัดก้อนสีขาวที่ทำจากข้าวเจ้าหุงสุกแบบไม่ผสมแป้ง หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม รับประทานคู่กับน้ำแกงสะเต๊ะที่ทำจากถั่วลิสง รสชาติหวานมัน กลมกล่อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสะเต๊ะสไตล์มลายู โดยจำหน่ายในราคาเพียงชุดละ 40 บาทเท่านั้น
เจ้าของร้าน ระบุอีกว่า ในแต่ละวันขายสะเต๊ะได้วันละประมาณ 2,000–3,000 บาท และจะขายดีเป็นพิเศษในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เนื่องจากพี่น้องชาวมุสลิมนิยมซื้อไปทานหลังละศีลอด รวมทั้งนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ประกอบศาสนกิจตามสุเหร่าและมัสยิดในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอีกด้วย
ด้าน น.ส.ต่วนซูรายา อาเบต ลูกสาวเจ้าของร้าน กล่าวว่า หลังจากจัดรายการวิทยุที่ สวท.เบตง เสร็จในช่วงเย็น ก็จะมาช่วยแม่ขายสะเต๊ะที่ร้าน หากใครอยากลองลิ้มรสสะเต๊ะสูตรต้นตำรับ สามารถมานั่งรับประทานที่ร้านหรือสั่งใส่ถุงกลับบ้านได้ แต่แนะนำให้มาเร็วในช่วงเย็น เพราะบางวันขายดีจนหมดก่อนเวลาปิดร้าน
สำหรับ ร้านต่วนสะเต๊ะ เจ้าเก่า ตั้งอยู่ที่ถนนนาคราชบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 15.00–20.00 น. โทรศัพท์ 099-4149629