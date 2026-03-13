ม.อ. ขยับขึ้นติดอันดับ 6 จาก 42 มหาวิทยาลัยในไทย จัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings 2026

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยและความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนฐานข้อมูล Scopus ในระดับนานาชาติ (เฉพาะในหมวด Universities) โดยอยู่ในอันดับ 6 จาก 42 มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย อันดับ 389 ของเอเชีย และอันดับ 1,154 ของโลก จัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2026
SCImago Institutions Ranking (SIR) ยังจัดให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคะแนนด้านการวิจัย (Research Rank) อยู่ในอันดับ 7 ของประเทศ และอันดับ 1,189 ของโลก คะแนนด้านนวัตกรรม (Innovation Rank) อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศ และอันดับ 2,053 ของโลก ในส่วนคะแนนทางด้านสังคม (Societal Rank) อยู่ในอันดับ 7 ของประเทศ และอันดับ 1,013 ของโลก
SCImago Institutions Ranking (SIR) แบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)
3. ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media
โดยการคำนวณคะแนน จะนับจาก 5 ปีย้อนหลังจนถึง 2 ปีก่อนปีที่จัดอันดับ เช่น ปีที่จัดอันดับปี 2024 ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาคำนวณจะดูจากตั้งแต่ปี 2018 - 2022 เป็นต้น อีกทั้งในช่วง 5 ปี (เช่น ปี 2018 - 2022) ที่นำมาคำนวณในปีสุดท้าย ต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 100 ผลงาน
ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 7 จาก 42 มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และอันดับที่ 1,161 ของโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี