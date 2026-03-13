“น้องออร์แกน” นักเรียน ม.3 ใช้เวลาว่างเป็นครูอาสาสอนเด็กวาดภาพสีน้ำฟรี

ตรัง - “น้องออร์แกน” นักเรียน ม.3 ใช้เวลาว่างเป็นครูอาสา สอนเด็กวาดภาพสีน้ำในโรงเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาฟรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยังเปิดบ้านสอนศิลปะแก่เด็กๆ ที่สนใจ เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
วันนี้ (13 มี.ค.) “น้องออร์แกน” หรือ เด็กหญิงพรปวีณ์ อุตตสุรดี เป็นศิลปินตัวน้อยชาวอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นเป็นครูอาสา ด้วยการใช้เวลาว่างไปสอนเด็กๆ วาดภาพสีน้ำในโรงเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาฟรี มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว นับตั้งแต่ตัวเองยังเรียนชั้น ป.6 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนสภาราชินี โดยมีผลงานวาดภาพสีน้ำที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย และยังสร้างรายได้จากการขายภาพมาเป็นค่าเล่าเรียน รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว
ทั้งนี้ “น้องออร์แกน” เล่าว่า ตนเองฝึกวาดภาพด้วยสีน้ำตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เพราะรู้สึกว่าชอบมากๆ จึงได้ไปเรียนวาดภาพอย่างจริงจัง และฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่อง จนอายุ 11 ปี ก็เริ่มเปิดบ้านสอนวาดรูปแก่เด็กๆ ที่สนใจ คิดค่าสอนชั่วโมงละ 100 บาทต่อคน พร้อมจัดอุปกรณ์วาดรูปให้อย่างครบครัน เมื่อจบชั่วโมงเด็กๆ ที่มาเรียน ก็จะได้ผลงาน 1 ชิ้นกลับบ้าน และทำอย่างนี้มาตลอด
นอกจากนั้น ศิลปินตัวน้อยคนนี้ยังใช้ความสามารถวาดภาพขายผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า “N’ August N’ or-gan” ผลงานภาพวาดมีทั้งสีน้ำ และสีอะคริลิก เป็นภาพวิวทิวทัศน์ทั่วไป ภาพท้องไร่ท้องนา ภูเขา และทะเล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
หลังจาก “น้องออร์แกน” มีผลงานโดดเด่นมากมาย ก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดวิชาศิลปะการวาดภาพสีน้ำให้กับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่รักศิลปะได้ยึดเป็นแบบอย่าง ซึ่งหนูน้อยบอกว่า ภูมิใจและมีความสุขที่ได้เป็นจิตอาสาแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆ ซึ่งล่าสุดหนูน้อยได้เดินทางมาเป็นครูอาสาร่วมกับเพื่อนอีกคนชื่อ เด็กชายนันทภพ ธนิกโชคกอบกุล ที่โรงเรียนเทศบาลวัดตรังภูมิพุทธาวาส เพื่อสอนศิลปะแก่น้องๆ เป็นปีที่ 4
เด็กหญิงพรปวีณ์ หรือ น้องออร์แกน กล่าวว่า หนูภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาไปสอนศิลปะให้กับเพื่อนและน้องๆ ต่างโรงเรียน ได้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ที่ชื่นชอบศิลปะ หนูมีความสุขมากๆ และภูมิใจที่มีคนชื่นชอบ หรือให้ความสนใจผลงานของหนู และอนาคตหนูอยากเป็นครูสอนศิลปะ สำหรับเพื่อนๆ ทุกคน หนูขอเป็นกำลังใจในการค้นหาตัวเองกับสิ่งที่ชอบ เพื่อจะได้ทำมันให้ดีที่สุดต่อไปนะคะ