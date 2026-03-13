ธนาคารเอชเอสบีซี ส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่ รพ.หาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมศักยภาพทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยหลังเหตุน้ำท่วมใหญ่
วันนี้ (13 มี.ค.) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมศักยภาพทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ โดยการมอบอุปกรณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ซึ่งมียอดบริจาครวมกว่า 3.35 ล้านบาท ที่ทางธนาคารฯ มอบให้แก่ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปดำเนินโครงการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส
สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณรวม 2.7 ล้านบาท มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อาทิ การมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมูลค่า 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ และการมอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงงบประมาณฟื้นฟูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่งในอำเภอหาดใหญ่และสทิงพระ รวมงบประมาณ 1,550,000 บาท ตลอดจนการซ่อมแซมที่พักอาศัยและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคฉุกเฉินให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 260,000 บาท เป็นต้น
นายฝน โนนศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารเอชเอสบีซีมีความมุ่งมั่นและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤติ การส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่และสทิงพระ จังหวัดสงขลา และยังช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เสริมความพร้อมของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ในการรองรับผู้ป่วยหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้
นายแพทย์ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสนับสนุนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันท่วงที