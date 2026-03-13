ตม.ภูเก็ต บุกรวบหนุ่มฝรั่งเศสหนีหมายจับอินเตอร์โพล คดีพยายามฆ่าฯ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตม.ภูเก็ตไม่รอช้า บุกรวบ หนุ่มฝรั่งเศส หนีหมายจับ คดีพยายามฆ่า หลังได้รับการประสานจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้ติดตามจับกุมคนร้ายที่หนีเข้ามากบดานในพื้นที่
ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.,พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม. เร่งกวาดล้างต่างชาติที่แฝงตัวเข้าไทย ทั้งลักลอบหนีคดีจากต่างประเทศ และ กลุ่มที่ลักลอบเข้าไทยเพื่อก่อเหตุข้ามชาติ
ล่าสุด พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผกก.ตม.จว.สตูล โฆษก บก.ตม.6 เปิดเผยว่า พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ ตม.ภูเก็ต ได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผ่านกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการจับกุม เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และผลักดันบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสกลับไปยังภูมิลำเนาและเชื่อว่าอาจหลบหนีมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จึงสั่งการให้ ตม.จว.ภูเก็ต สืบสวนขยายผล จนพบว่า คนร้ายหนีกบดานในบ้านพักแห่งหนึ่งใน จว.ภูเก็ต
ชุดจับกุมนำโดย นำโดย พ.ต.ต.อดิศร บุญชุ่ม สว.ตม.จว.ภูเก็ต,ร.ต.อ.ธีรพล นิติชาติ รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต นำกำลังเข้าควบคุมตัว นายเฟซัล อายุ 46 ปี สัญชาติ ฝรั่งเศส ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีหนังสือ ขอความร่วมมือในการจับกุม เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และผลักดันบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสกลับไปยังภูมิลำเนา กรณี นายเฟซัล โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลตามหมายจับฝรั่งเศส และประกาศตำรวจสากลสีแดง ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธ
เหตุเกิดที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย มีเหตุทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณี จนได้รับบาดเจ็บ โดยนายเฟซัล เป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นมือปืน ทราบภายหลังว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศฝรั่งเศสและได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย จึงได้มีการเสนอให้ ผบก.ตม.6 อนุมัติเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาและการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด โดยมีพฤติการณ์เป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
จึงเห็นควรเพิกถอนฯตาม พรบ.คนเข้าเมืองฯ ต่อมาเมื่อ ผบก.ตม.6 อนุมัติการเพิกถอนฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสฝพบว่าบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านตำบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบบุคคลคล้าย นายเฟซัล อยู่บริเวณสถานที่ดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบถาม
จากการสอบถามบุคคลดังกล่าวได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าตนคือ นายเฟซัล จริง รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับฯ จริง ตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายเฟซัล เข้ามาในราชอาณาจักรล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2569 ด้วยฟรีวีซ่า การอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 23 มี.ค.69 เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวมายัง ตม.จว.ภูเก็ต เพื่อแจ้งการเพิกถอนวีซ่าผ่านล่ามแปลภาษา แล้วจึงควบคุมตัวไว้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป