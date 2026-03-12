หาดทิพย์ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จแม่ของแผ่นดิน”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จแม่ของแผ่นดิน” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจสู่เยาวชนและสังคม
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในเครือ “โคคา-โคล่า” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนไทย ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมชัย จันทร์ประทีป รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส – External Affairs and Special Projects รวมทั้งคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมสืบสานพระราชปณิธานต่อไป
ทั้งนี้ นิทรรศการแบ่งออกเป็นหลายโซนการเรียนรู้ อาทิ โซนส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพ โซนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ รวมถึงการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายและสื่อจัดแสดง โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 11.00–13.00 น. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา