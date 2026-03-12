ติดคุกตอนแก่! รวบสามมนุษย์ป้าตัวแสบ ค้ายาบ้า ยึดของกลางกว่า 3 หมื่นเม็ด รับย้ายฐานมาจากกทม.

ระนอง - ตำรวจ ทหารและตชด.ร่วมจับ 3 มนุษย์ป้า ค้ายาบ้า ยึดของกลางกว่า 30,000 เม็ด พบย้ายฐานมาจาก กทม. มาเช่าบ้านที่ระนอง เกือบ 4 เดือน เพื่อส่งยาบ้าให้ลูกค้าตามนัดหมาย ด้วยการขับรถยนต์นำยาไปวางตามสถานที่นัดหมายก่อนให้ลูกค้ามารับไป
วันนี้ ( 12 มี.ค.69) พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบช.ภ.8 เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับ พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ณฐาภพ พงศซาปาน ผกก.บก.สส.ภ.จว.ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชปส.ภ.จว.ระนอง ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 และ กองร้อย ตชด.415 ระนอง แถลงข่าวผลงานร่วมกันจับกุมตัว ผู้ต้องหาหญิง อายุ 52-55 ปี ร่วมกันค้ายาเสพติด
โดยก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้สืบทราบและขยายผลจนแน่นชัดแล้วว่า มีบ้านหลังหนึ่ง ในเขตพื้นที่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้าให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดระนอง ครั้งละจำนวนหลักร้อยถึงหลักหมื่นเม็ด และผู้จำหน่ายยาบ้าล้วนมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 3-4 คน
จึงเข้าทำการตรวจสอบ พร้อมเคาะประตูบ้านหลังดังกล่าว เพื่อขอคุยกับผู้เช่า เมื่อนางสาวสุจิตรา ขอสงวนนามสกุล อายุ 52 ปี ได้เปิดประตูออกมา เจ้าหน้าที่สอบถามว่า มีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่หรือไม่ ผมถามแค่นี้คุณก็รู้อยู่แล้ว ว่าผมรู้หรือไม่รู้หรือไม่รู้คำตอบ ก่อนยอมรับว่า มียาบ้าอยู่ภายในจำนวน 10 กว่าเม็ด และยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้าน และภายในยังพบว่า มีหญิงอายุ 52-55 ปี อาศัยอยู่รวมกันอีก 2 คน
เมื่อตรวจสอบภายในห้องนอน พบว่ามีการบรรจุยาเสพติดรูปแบบใหม่ โดยจะนำยาบ้ามาบรรจุภัณฑ์ไว้ในถุงฟอยล์อลูมิเนียม สีต่างๆ ทั้งสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เพื่อกลบกลิ่นยาบ้าไว้อีกชั้นหนึ่ง ตรวจพบของกลางเสพติด ซึ่งเป็นยาบ้า จำนวนทั้งสิ้น 30,660 เม็ด โดยเพื่อนบ้านในละแวกไม่ทราบระแคะระคาย เนื่องจากผู้อาศัยล้วนย่างเข้าสู่ผู้สูงวัย ย้ายมาอยู่ระนองร่วม 4 เดือน เมื่อมีการสั่งซื้อยาบ้าจากลูกค้า เวลานัดส่งยาก็จะขับรถยนต์ออกไปส่งยาบ้า แล้วนำยาเสพติดไปวางไว้ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆตามนัดหมายในพื้นที่จังหวัดระนอง
ผู้ต้องหาให้การสารภาพ ย้ายฐานมาจากกรุงเทพฯโดยมีนายทุนจากส่วนกลาง ให้มาเป็นจุดพักยา พร้อมขายส่งยาบ้าให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดระนอง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยังตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ คือ รถยนต์เก๋ง มาสด้า 3 สีขาว 1 คัน รถจักรยานยนต์ฮอนด้า1คัน และบ้านพร้อมที่ดิน 1 หลัง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดร่วมเพิ่มเติมต่อไป