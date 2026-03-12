เอาจริง! นายอำเภอเกาะพะงันพิจารณาเพิกถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้ว 6 ราย

สุราษฎร์ธานี – นายอำเภอเกาะพะงัน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร พื้นที่เกาะพะงัน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำความผิดตามกฎหมาย พิจารณาการเพิกถอนวีซ่าแล้ว 6 ราย
วันนี้ ( 12 มี.ค.69) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร พื้นที่เกาะพะงัน ครั้งที่ 4/2569 โดย พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.หญิง ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์ สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อม ตำรวจ สภ.เกาะเต่า ตำรวจท่องเที่ยว นายกเทศมนตรี กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร พื้นที่เกาะพะงัน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯดังกล่าว มีหน้าที่เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณาการเพิกถอนวีซ่าของคนต่างด้าว จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกระทำผิดกฎหมาย
ที่มีหน่วยงาน ตำรวจ ฝ่ายปกรครอง เทศบาล ร่วมตรวจสอบ 1 เรียกขอข้อมูลพยานหลักฐาน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฏหมายของคนต่างด้าว 2. แสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานรวบรวมให้หน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายกับคนต่างด้าว 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำที่ผิดกฎหมายของคนต่างด้าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ อีกทั้ง การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันพิจารณาปรึกษา หารือแนวทางการพิจารณาการเพิกถอน VISA ของคนต่างด้าว ซึ่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกระทำผิดกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจของ ผบก. ตม.6.
ในที่ประชุมวันนี้ มีมติเห็นชอบ พิจารณาเพิกถอนชาวต่างชาติ จำนวน 6 ราย ทั้งจาก บราซิล อิสราเอล สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า ปัจจุบันเกาะพะงัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นช่องทางของอาชญากรเข้ามาแฝงตัวใน รูปแบบของนักท่องเที่ยวได้ง่าย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง และ ความสงบเรียบร้อยของเกาะพะงัน ที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และ พบว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะพะงันเป็นจำนวนมาก โดยเข้ามาประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ หรือเข้ามาอาศัยในพื้นที่ด้วยเงื่อนไขในด้านอื่นๆ
ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลหรือกลุ่มคนต่างด้าวบางราย มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติการณ์อันเข้าข่ายกระทำความผิดต่อกฎหมายเป็นภัยต่อสังคม ความมั่นคง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การก่ออาชญากรรมในด้านต่างๆ การค้ามนุษย์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการสร้างอิทธิพลของ กลุ่มชนชาติ
ทางอำเภอเกาะพะงัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรในพื้นที่เกาะพะงัน ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อบูรณาการกับทุกฝ่าย และจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้ม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวต่อไป