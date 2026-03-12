ม.อ. ผนึก สมาคม ควอท-TCU จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ Reimagine Higher Education
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th PSU Education Conference) ภายใต้หัวข้อ “Reimagining Higher Education in a Changing World: Innovation and Collaboration” และ Southern CWIE Forum 2026 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ Reimagine Higher Education ผ่านแนวคิดนวัตกรรมและความร่วมมือ และส่งเสริมการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีในนามเจ้าภาพร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยประมาณ 300 คน เข้าร่วม ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำหรับธีมของการประชุมในปีนี้สะท้อนความจริงสำคัญว่า อุดมศึกษาอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน ไม่ว่าเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งที่อุดมศึกษาต้องทำจึงไม่ใช่เพียงปรับเล็กน้อย แต่ต้อง Reimagine หรือพลิกโฉม ให้ยืดหยุ่นคล่องตัว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้จริง โดยตั้งอยู่บนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราให้ความสำคัญกับ 2 คำหลักในธีมนี้ คือ Innovation ที่ไม่ได้หมายถึงแค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความกล้าคิดใหม่ ทำใหม่ และปรับกระบวนการเดิมให้ดีขึ้นในทุกมิติ ตั้งแต่หลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย ไปจนถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และคำว่า Collaboration คือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมเกิดผลจริง เพราะการยกระดับอุดมศึกษาในโลกปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และภาคประชาชนด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าว
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า การประครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของเจ้าภาพร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคม ควอท และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน “การพลิกโฉม” ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และตอบโจทย์ผู้เรียน สังคม และตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การประชุมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมเป็นองค์ปาฐกและวิทยากรในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มมุมมองเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรอบด้าน
ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับ TCU เรามีความตั้งใจที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อความร่วมมือด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นจริง การที่ได้เห็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งสานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาพบปะกันในวันนี้ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้พบกับพันธมิตรใหม่ ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ให้มีสมรรถนะที่ตอบโจทย์อนาคตได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th PSU Education Conference) ภายใต้หัวข้อ “Reimagining Higher Education in a Changing World: Innovation and Collaboration” และ Southern CWIE Forum 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 รวม 2 วัน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย เวทีเสวนา Workshop การนำเสนอผลงานวิจัย การมอบรางวัล ผลงานการนำเสนอ จำนวน 75 ผลงาน และบูธนิทรรศการจากสถานประกอบการ 10 แห่ง ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและตำแหน่งว่างงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งแนวคิดและเครื่องมือที่สามารถนำไปต่อยอดการทำงานจริงได้ต่อไป