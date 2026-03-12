หนุ่มเสพยาขับรถเจอด่านตรวจที่พัทลุง ตกใจซิ่งหนีชนรถชาวบ้านเสียหาย 3 คัน ก่อนจนมุม

พัทลุง - หนุ่มวัย 39 ปี ตกใจเจอด่านตรวจบนถนนสายเอเชีย ท้องที่ ต.ชะมวง ฝังขาเข้าเมืองพัทลุง ขับรถหลบหนีจนชนรถชาวบ้านเสียหาย 3 คัน ก่อนจนมุมถูกจับในที่สุด สารภาพเพิ่งเสพยามาจึงกลัวจะถูกจับ หลังก่อนหน้านี้เพิ่งพ้นโทษออกมา
วันนี้ (12 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน หน้าตู้ยามชะมวง บนถนนสายเอเชีย ท้องที่ ต.ชะมวง ฝังขาเข้าเมืองพัทลุง โดยขณะตั่งจุดตรวจได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบร์อนแบบมีรั้ว หมายเลขทะเบียน ผค.1293 สุราษฎร์ธานี ขับผ่านมา ก่อนคนขับได้ซิ่งรถหลบหนี โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้ขับรถไล่ตาม กว่า 20 กิโลเมตร จาก อ.ควนขนุน เข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาขยาด และ สภ.เมืองพัทลุง ข่วยติดตาม
โดยขณะที่ตำรวจทางหลวงได้ตั้งด่านสกัดข้างหน้า เมื่อคนขับรถยนต์กระบะเห็นจึงได้รีบกลับรถและขับย้อนศรเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ทำให้เฉี่ยวชนรถที่สวนมาได้รับความเสียหายอีก 3 คัน ก่อนจอดจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยตำรวจได้ควบคุมตัวแล้วนำรถไปตรวจสอบที่ สภ.ควนขนุน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาทราบชื่อคนขับคือ นายอัมรินทร์ โกอุทัย อายุ 39 ปี สอบถามในเบื้องต้นทราบว่า ขณะที่ตนเองได้ขับรถเพื่อไปบรรทุกลองกองให้ผู้เป็นแม่ ที่รับชื้อมาจากเกษตรในพื้นที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง โดยก่อนมาตนเองได้เสพยาบ้าไป ทำให้เมื่อเจอด่านตรวจเกิดความตกใจกลัวเกรงเจ้าหน้าที่จะจับกุม และก่อนหน้านี้เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดมาแล้วและเพิ่งพ้นโทษออกมา จึงได้ขับรถยนต์กระหลบหนีดังกล่าว ก่อนโทรศัพท์หาแม่ว่ากำลังขับรถหลบนีตำรวจ แม่เลยตอบกลับว่าอย่าหนีให้จอดรถ ตนเลยจอดแล้วถูกตำรวจตามมาควบคุมตัวดังกล่าว
ขณะที่ นางมณฑา อายุ 60 ปี ผู้เป็นแม่ หลังตำรวจควบคุมตัวลูกชายก็ได้เดินทางมายัง สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง ก่อนบอกตำรวจว่าหากลูกผิดก็ยอมรับแต่อย่าซ้อมลูกนะ ด้านตำรวจจึงกล่าวขอให้สงบสติอารมณ์ก่อน ตำรวจเขาไม่ทำแบบนั้นหรอก
และต่อมาผู้เสียหายที่ถูก นายอัมรินทร์ ขับรถชน 3 ราย ได้เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดกับ นายอัมรินทร์ และเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย