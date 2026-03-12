ปัตตานีปิดล้อมปะทะ! ผู้ต้องหาตามหมายจับ พรก.ฉุกเฉินเหตุลอบวางระเบิดกระบี่ ภูเก็ต และพังงาเสียชีวิต 1 ราย

ปัตตานี - เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีปิดล้อมบ้านพักหลังพบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเข้าซ่อนตัว แต่เกิดการปะทะผู้ต้องสงสัยขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ หลังปิดล้อมพบเสียชีวิต 1 ราย เกี่ยวข้องเหตุลอบวางระเบิดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา
วานนี้ (11 มี.ค.) เวลา 15.35 น. เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงสนธิกำลังเข้าปิดล้อมบ้านเรือนเป้าหมายพื้นที่ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อบังคับใช้กฎหมาย หลังพบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน ระหว่างการเข้าปิดล้อมได้มีการยิงตอบโต้จากภายในบ้าน ทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นมีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต 1 ราย โดยภายหลังจากปิดล้อมจนถึงเวลา 16.50 น. ผู้ต้องสงสัยยิงใส่โดรนที่เจ้าหน้าที่ส่งเข้าไปสำรวจภายในบ้าน
จากนั้น เวลา 17.05 น. ผู้ต้องสงสัยยิงใส่เจ้าหน้าที่ เวลา 17.13 น. ผู้ต้องสงสัยยิงใส่เจ้าหน้าที่อีกครั้ง และเวลา 17.25 น. ผู้ต้องสงสัยขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะในพื้นที่
ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงว่า ได้สิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ หลังใช้อาวุธยิง และปาระเบิดไปป์บอมบ์ ใส่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ ก่อนเข้าปิดล้อม หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากด่านตรวจความมั่นคงในพื้นที่ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ว่า พบบุคคลต้องสงสัยมีพฤติกรรมแสดงท่าทีพิรุธขณะผ่านบริเวณด่านตรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย บุคคลดังกล่าวได้พยายามหลบหนี
ต่อมาจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้ต้องหาตามหมายจับ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 15.35 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในบริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งพยายามใช้แนวทางสันติวิธี โดยการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาออกมาแสดงตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ และขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์เข้าใส่เจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดทางหลบหนีและขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการใช้ความรุนแรงและไม่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้อง ควบคุมสถานการณ์ตามยุทธวิธี โดยยึดหลักความอดทนอดกลั้น และตอบโต้เท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์ ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
กระทั่งเวลา 19.50 น. ภายหลังเสียงปืนและเสียงระเบิดสงบลง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ทราบชื่อคือ นายมะสะกรี (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในกรณีเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา
จากการตรวจสอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนเล็กยาวแบบ M16 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก และระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ จำนวน 1 ลูก โดยได้รวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป