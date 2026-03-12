พิษสงคราม! เกษตรกรเบตงเดือดร้อนปุ๋ยบางสูตรเริ่มขาดตลาด

ยะลา – กระทบสงครามตะวันออกกลางเริ่มกระจายวง ล่าสุดกระทบร้านขายปุ๋ยใน อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าของร้านเผยปุ๋ยบางสูตรบางยี่ห้อในสต็อกเหลือขายไม่ถึง 1 สัปดาห์ ทางบริษัทใหญ่แจ้งไม่มีสินค้าส่งให้จากปัญหาด้านการขนส่ง
วันนี้ (12 มี.ค.) ที่ร้านปุ๋ยจงเจริญ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา จากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลให้ปุ๋ยเริ่มมีราคาขยับขึ้นกระสอบละ 1,350 บาท แล้วแต่ยี่ห้อ และเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเคยมีอยู่ในสต็อกในขณะนี้เหลือไม่ถึงสัปดาห์คาดว่าคงหมด ซึ่งปุ๋ยที่ขนส่งมาในวันนี้คงจะเป็นรอบสุดท้ายซึ่งที่ได้มาไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดส่งแจ้งว่าตอนนี้ไม่มีปุ๋ยล็อตใหม่จัดส่งมาให้ เพราะจากผลกระทบจากภาวะสงครามทำให้เกิดปัญหาในด้านขนส่ง คาดการณ์ว่าหากปุ๋ยล็อตใหม่ที่จะนำมารอบนี้คงมีการปรับราคาสูงขึ้นไปอีก แต่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจำหน่ายต้องรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีปุ๋ยจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
ด้านเจ้าของร้านจำหน่ายปุ๋ย เปิดเผยว่า ปุ๋ยตอนนี้โรงงานมีการประชุมระงับการขายส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ทำให้ปุ๋ยเกือบทุกบริษัทมีไม่มากแล้ว และทางบริษัทไม่ปล่อยสินค้า โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีการผสมเปอร์เซ็นต์สูง ๆ เนื่องจากทางบริษัทใหญ่กลัววัตถุดิบขาดและคิดว่าจะมีการปรับราคาขึ้น ซึ่งขณะนี้ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ปรับราคาจากกระสอบละ 1,300 บาท ปรับขึ้นเป็นกระสอบละ 1,350 บาท และสินค้ามีจำนวนจำกัด โดยทางร้านสั่งสินค้าไป 100 กระสอบ แต่ได้รับเพียง 50 กระสอบเท่านั้น เนื่องจากบริษัทแจ้งว่าสินค้าไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการสั่งซื้อปุ๋ยสูตรอื่น ๆ โดยแต่ละร้านสามารถสั่งได้ไม่เกินครั้งละ 15 ตัน ส่งผลให้ราคาปุ๋ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรทำสวนทุเรียน เผยว่า ต้องรีบมาซื้อเก็บไว้ก่อนเนื่องจากกังวลว่าในระยะต่อไป ราคาปุ๋ยเคมีจะปรับเพิ่มสูงขึ้นและอาจขาดตลาด ซึ่งตอนนี้ปุ๋ยบางตัวเริ่มไม่มีแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าล็อตใหม่จะมาเร็ว ๆ นี้ ซึ่งตนเองก็จะเริ่มให้ปุ๋ยต้นทุเรียนในช่วงนี้แล้ว เพราะเริ่มมีฝนตก ขณะที่พืชผลทางกสารเกษตรราคาไม่ดี หากปุ้ยราคาเพิ่มสูงขึ้นจะนำเงินที่ไหนไปซื้อ