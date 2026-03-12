ศรชล.ภาค 3 จับเรือประมงอินโดฯ 2 ลำ พร้อมลูกเรือ 19 คน รุกล้ำทำประมงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศรชล.ภาค 3 จับเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย 2 ลำ พร้อมลูกเรือ 19 คน รุกล้ำเข้ามาลักลอบทำประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย ใกล้ๆกับเกาะสิมิลัน นำขึ้นฝั่งส่งดำเนินคดีตามหมาย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ( 12 มี.ค.69) ที่ท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต พล.ร.ท.วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) พร้อมด้วย นายประยุธ รัตนวรรณ ประมงจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมงจังหวัด ศุลกากร ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าท่า ร่วมติดตามความคืบหน้าการจับกุมเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย จำนวน 2 ลำ พร้อมลูกเรือรวม 19 คน หลังลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากฝั่งประมาณ 87 ไมล์ทะเล ใกล้หมู่เกาะสิมิลัน
พล.ร.ท.วีรุดม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเรือประมงในทะเลว่า พบกลุ่มเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียลักลอบทำการประมงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากฝั่งประมาณ 87 ไมล์ทะเล ใกล้หมู่เกาะสิมิลัน จึงประสานกับทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตามเรือประมง (VMS) พร้อมส่งเครื่องบินลาดตระเวน DO-228 ขึ้นบินตรวจสอบ ก่อนแจ้งพิกัดให้เรือหลวงคลองใหญ่เข้าดำเนินการตรวจค้น
เมื่อเรือหลวงคลองใหญ่เข้าประชิดตรวจสอบ กลุ่มเรือประมงดังกล่าวได้พยายามหลบหนี เรือหลวงคลองใหญ่จึงไล่ติดตามและสามารถควบคุมตัวลูกเรือได้ 5 คน ต่อมาในช่วงเช้ามืดวันที่ 11 มีนาคม 2569 สามารถควบคุมเรือประมงได้เพิ่มอีก 1 ลำ พร้อมลูกเรือ 14 คน รวมจับกุมเรือประมงได้ทั้งหมด 2 ลำ และลูกเรือ 19 คน เบื้องต้นทราบว่าเป็นกลุ่มเรือประมงจากจังหวัดอาเจ๊ะ ประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเรือและลูกเรือทั้งหมดเข้าฝั่ง เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป