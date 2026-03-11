กลับมาใช้ได้แล้ว! รันเวย์สนามบินภูเก็ต เที่ยวบินได้รับผลกระทบ 100 เที่ยวบิน ผู้โดยสารกว่า 18,000 คน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว รันเวย์สนามบินภูเก็ต หลังเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่ขัดข้องออกจากรันเวย์ได้สำเร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตเผยเที่ยวบินได้รับผลกระทบ 100 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 18,000 กว่าคน
ความคืบหน้ากรณีเครื่องบินของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 เส้นทางบิน ไฮเดอราบัด (HYD) – ภูเก็ต (HKT) เกิดเหตุขัดข้องบนทางวิ่งภายหลังการลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569
ล่าสุด ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) รายงานความคืบหน้าว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฐานล้ออากาศยานที่ได้รับความเสียหาย และดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องออกจากทางวิ่ง (Removal of Disabled Aircraft) โดยขณะนี้ ทภก. อยู่นะหว่างการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง การดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 18.47 น. และเปิดให้บินได้ 19.00 น.
อย่างไรก็ตามในเวลา 19.00 น. วันนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้แถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า กรณีที่เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสเกิดขัดข้องค้างอยู่บนรันเวย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.30 น. เป็นต้นมา มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งหมด 100 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าและออกสนามบินภูเก็ตได้ประมาณ 18,000 คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 50% และผู้โดยสารต่างประเทศ 50% และยืนยันว่าท่าอากาศยานภูเก็ตมีความปลอดภัย