รวบแล้ว! พ่อคลั่งยารัดคอลากลูก 1 ขวบจนบาดเจ็บเพื่อประชดอดีตเมีย

ยะลา - ตำรวจ สภ.ยะหา เข้าจับกุมพ่อคลั่งยาหลังก่อเหตุใช้เชือกรัดคอลากลูกวัย 1 ขวบจนได้รับบาดเจ็บ เพื่อประชดที่ติดต่ออดีตเมียไม่ได้ โดยจะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ขณะที่เด็กสภาพจิตใจและร่างกายอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (11 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน สภ.ยะหา ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณขนำในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านซีเต๊าะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เข้าจับกุมตัว นายมาน (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ผู้ก่อเหตุทารุณกรรมลูกชายแท้ๆ วัยเพียง 1 ขวบ เพื่อข่มขู่ประชดอดีตภรรยาที่ติดต่อไม่ได้ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์ในวันนั้นแม่ของเด็กเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ยะหา จ.ยะลา พร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 20 วินาที ซึ่งปรากฏภาพเหตุการณ์สุดสลดใจ โดย นายมาน ใช้เชือกผูกคอลูกชายวัย 1 ขวบ แล้วฉุดลากไปกับพื้นจนเด็กหน้าคว่ำได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความโกรธแค้นที่ติดต่ออดีตภรรยาไม่ได้ ประกอบกับมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมพัวพันกับยาเสพติด จึงก่อเหตุรุนแรงกับลูกเพื่อส่งคลิปไปข่มขู่ทางญาติฝ่ายหญิง
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาประดู่ และ สภ.ยะหา พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิเป็นหนึ่ง ที่ได้รับการประสานจากแม่เด็กได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กทันที เนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาทำร้ายซ้ำ ในปัจจุบันเด็กและครอบครัวปลอดภัยดีอาสาสมัครมูลนิธิเป็นหนึ่งได้ลงพื้นที่คุ้มครองสิทธิ์เรียบร้อย อยู่ระหว่างประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านและเด็กเป็นอันดับแรก
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว นายมาน ไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ส่วนสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กชายวัย 1 ขวบ ขณะนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป