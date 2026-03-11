ชาวบ้านปัตตานีโอดกลุ่มเด็กแว้นรวมตัวยึดถนนจัดแข่งรถพนันความเร็วสร้างความเดือดร้อน

ปัตตานี – กลุ่มเด็กแว้นปัตตานีกว่า 500 คนยึดถนนสาย 43 ในพื้นที่ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี แข่งรถพนันความเร็ว พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บอีกนับสิบ ด้านชาวบ้านเดือดร้อนหนักวอนเจ้าหน้าที่เร่งจัดการให้เข็ดหลาบ
วันนี้ (11 มี.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ลิปะสาโง อ.หนองจิก และ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร้องเรียนว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก ซึ่งรวมตัวกันนำรถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดัง มาประลองความเร็วและแข่งรถบนถนน โดยกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีจำนวนเกือบ 500 คน จะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ 00.00 น. โดยจอดรถจักรยานยนต์เรียงรายอยู่ริมถนนทั้งสองฝั่ง บนถนนสาย 43 พื้นที่ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี เป็นระยะทางยาวกว่า 400–500 เมตร ก่อนจะเริ่มแข่งรถกันอย่างจริงจังตั้งแต่เวลาประมาณ 01.00 น. ไปจนถึงเวลา 04.00 น.
จากการสังเกตพบว่า กลุ่มวัยรุ่นจะใช้ถนนหนึ่งเลนสำหรับทดสอบรถ และอีกเลนหนึ่งใช้สำหรับแข่งขันความเร็ว ส่งเสียงดังสนั่นตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกองเชียร์จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี มายืนเชียร์อยู่ริมถนน พร้อมมีการจุดประทัดเป็นระยะ สร้างความตกใจและรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ชาวบ้านระบุว่า ในพื้นที่มีทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้ตามปกติ อีกทั้งรถบรรทุกและรถยนต์ที่สัญจรผ่านถนนสายดังกล่าวยังต้องขับหลบหลีกกลุ่มเด็กแว้นอยู่ตลอดเวลา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มวัยรุ่นจะรวมตัวแข่งรถและเล่นการพนันกันเป็นประจำตลอดช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี และล่าสุดได้เกิดอุบัติเหตุจากการแข่งรถชนกันเอง ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับ 10 ราย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซาก แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเคยเข้ามาจับกุมและกวดขัน แต่ไม่นานก็กลับมารวมตัวแข่งรถกันอีกครั้ง ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ก่อนจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้