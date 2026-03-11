ตำรวจนครศรีฯ เป็นหัวหน้าแก๊ง! ลวงเช่ารถกว่า 50 คันใน 5 จังหวัดส่งจำนำกับนายทุนนอกระบบ

นครศรีธรรมราช - “แก๊งมดคันไฟ” มีดาบตำรวจหญิงพื้นที่นครศรีธรรมราชเป็นหัวโจกตระเวนลวงเช่ารถ 5 จังหวัดแล้วนำไปจำนำกับนายทุนนอกระบบกว่า 50 คัน ผู้เสียหาย 24 รายบุกร้องตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ต้นสังกัด ฟันวินัย-อาญา
วันนี้ (11 มี.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ประกอบการบริการรถเช่าหลายรายได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียนกับพันตำรวจเอกจักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช และพันตำรวจเอกขจิต คงปราบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช เพื่อให้เร่งดำเนินคดีอาญา และดำเนินการทางวินัยกับดาบตำรวจหญิงรายหนึ่งสังกัดสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช หรือที่รู้จักในชื่อ “มดคันไฟ” ที่เป็นหัวหน้าแก๊ง ก่อเหตุตระเวนลวงเช่ารถยนต์จากหลายผู้ประกอบการในจังหวัดของภาคใต้
เบื้องต้นมีผู้เสียหายที่ได้รวมตัวกันแล้ว 24 ราย ทั้งจาก จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี และระนอง มีความเสียหายต่อรายเป็นรถยนต์เก๋งและรถเอนกประสงค์ รายละ 2-3 คัน รวมมากกว่า 50 คัน โดยแก๊งมดคันไฟจะนำรถยนต์ที่ลวงเช่าจากผู้ประกอบการไปจำนำ ซึ่งส่วนหนึ่งผู้ประกอบการตามกลับมาได้ และอีกจำนวนมากยังติดตามไม่ได้ โดยผู้เสียหายในแต่ละจังหวัดได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ สภ.ที่มีการก่อเหตุทั้ง 5 จังหวัดแล้ว แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆ จากพนักงานสอบสวน ผู้เสียหายบางรายตามรถตัวเองจนพบ แต่เมื่อไปแจ้งพนักงานสอบสวนกลับตอบว่า “คุณตามรถได้แล้วจะเอาอะไรกันอีก”
นางสาวสุภัชญา หนูฟอง ผู้ประกอบการรถเช่าอาร์มคาเร็นท์ หนึ่งในผู้เสียหายซึ่งได้ร่วมทำหนังสือลงชื่อแนบท้ายหนังสือร้องเรียน ระบุว่า พฤติการณ์ของตำรวจหญิงรายนี้มีชั้นยศดาบตำรวจที่รู้จักในชื่อ มดคันไฟ ร่วมกับลูกทีมคือนางสาวส้มปริง นายจอม นายอู๊ด นางสาววรรณ นางสาวเพ็ญนภา และที่เหลือยังไม่ทราบชื่อ ได้เข้าไปขอเช่ารถกับผู้ประกอบการ
จากนั้น ได้ส่งต่อรถเข้าไปจำนำกับนายทุนนอกระบบ โดยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนมีความเสียหายของผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดมีรถมากกว่า 50 คัน โดยส่วนตัวได้ตามรถกลับมาได้แล้ว 2 คันพบว่าไปจำนำอยู่ที่ภูเก็ต ส่วนรายอื่นๆ อีกมากที่ยังตามไม่ได้ แจ้งความไปแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าจึงต้องการมาร้องเพื่อให้เอาผิดกับตำรวจหญิงรายนี้ให้ได้
ขณะที่ผู้ประกอบการอีกหลายรายได้ระบายความอัดอั้นกับพันตำรวจเอกจักรวรรดิ และพันตำรวจเอกขจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ทั้งการแจ้งความไม่มีความคืบหน้าใดๆ จนต้องติดตามรถยนต์กันเอง และเมื่อไปบอกตำรวจกลับบอกว่า คุณจะเอาอะไรรถได้กลับมาแล้ว เป็นเรื่องที่ทำให้เสียชื่อเสียงของตำรวจ และผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจกลับมาทำแบบนี้เสียเองยิ่งเสียชื่อ
ด้านพันตำรวจเอกจักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ระบุว่า ยินดีรับฟังและรับเรื่องร้องเรียนของตำรวจหญิงรายนี้ โดยได้เร่งให้ทุก สภ.ที่มีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีอาญา ให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดดำเนินคดี เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายราย นอกจากนั้นในส่วนของคดีวินัย ได้เรียกผู้กำกับการหัวหน้าสถานีมารับเรื่องด้วยตัวเอง โดยพบว่า ผู้กำกับได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเรื่องนี้แล้ว โดยให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 15 วัน