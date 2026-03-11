ทภก.แจงเหตุเครื่องบิน Air India Express ค้างบนรันเวย์ เกิดจากฮาร์ดแลนด์ดิ้ง ทำชุดเกียร์ล้อหน้าแตก ปิดรันเวย์ถึงหกโมงเย็น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต แจงกรณีเหตุเครื่องบิน Air India Express ขัดข้องค้างบนรันเวย์ เกิดจากลงจอดในลักษณะ Hard Landing ส่งผลให้ชุดเกียร์ล้อหน้าแตก ไม่สามารถย้ายออกจากรันเวย์ได้ทันที ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปิดรันเวย์จนถึงหกโมงเย็น
จากกรณีเครื่องบิน สายการบิน Air India Express เกิดเหตุขัดข้องบนทางวิ่งสนามบินภูเก็ต ขณะลงจอด เมื่อเวลาประมาณ 11.24 น.วันนี้ (11 ม.ค.69) ขณะลงจอดที่สนามบินภูเก็ต ว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอชี้แจงกรณีอากาศยานของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 เส้นทางบิน ไฮเดอราบัด (HYD) – ภูเก็ต (HKT) เกิดเหตุขัดข้องบนทางวิ่งภายหลังการลงจอด
อากาศยานดังกล่าวเป็นแบบ Boeing 737-800 หมายเลขทะเบียน VT-BWQ เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตก่อนเวลาตามแผน โดยมีกำหนดการลงจอดเวลา 11.40 น. และลงจอดจริงเวลา 11.24 น. บนเครื่องมีลูกเรือจำนวน 7 คน ผู้โดยสารขาเข้า 131 คน และทารก 2 คน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อากาศยานมีการลงจอดในลักษณะ Hard Landing ส่งผลให้ชุดเกียร์ล้อหน้าของอากาศยานได้รับความเสียหาย ทำให้อากาศยานไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากทางวิ่งได้ในทันที อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการออกประกาศนักบิน (NOTAM) ตั้งแต่เวลา 12.08-18.00 น. เพื่อแจ้งปิดทางวิ่งเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่อสายการบินของท่านโดยตรง เพื่อตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและรายละเอียดการเดินทางก่อนเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน