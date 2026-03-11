ระทึก! Air India Express ล้อหน้าแตกขณะแลนด์ดิ้งสนามบินภูเก็ต นักบินฝีมือควบคุมเครื่องจอดบนรันเวย์ ทุกชีวิตปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ระทึก! Air India Express เกิดเหตุขัดข้องระหว่างแลนด์ดิ้งที่สนามบินภูเก็ตจนล้อหน้าแตก นักบินฝีมือ ควบคุมเครื่องจอดบนรันเวย์ ผู้โดยสาร 133-ลูกเรือ 7 ชีวิต ปลอดภัย ท่าอากศยานภูเก็ตประกาศปิดรันเวย์จนถึงเวลา 18.00 น.
เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้ ( 11 มี.ค.69 ) เพจ Phuket International Airport ได้โพสต์ข้อความระบุว่า"ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) แจ้งเหตุพบอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่ง( Hard Landing ) ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับแจ้งจากสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน IX938 เส้นทางจากเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เกิดเหตุขัดข้องระหว่างลงจอด เมนเกียร์ล้อหน้าหักเครื่องไถลในรันเวย์ ขณะทำการลงจอดบนทางวิ่ง
รายงานระบุว่า บนเครื่องมีผู้โดยสารรวม 133 คน และลูกเรืออีก 7 คน ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ TAC พร้อมตำรวจท่องเที่ยวประจำสนามบินภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาคู ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทันที
ต่อมาเวลาประมาณ 11.55 น. ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับการยืนยันว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเกิดเหตุ Hard Landing หรือการลงจอดอย่างรุนแรง ส่งผลให้ล้อหน้าของเครื่องบินได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตรวจสอบโดยทันที พร้อมลำเลียงผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องและนำไปยังห้องพักผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินได้ประกาศ ปิดรันเวย์ชั่วคราวเพื่อเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบความปลอดภัยของทางวิ่ง ส่งผลให้การปฏิบัติการบินบางส่วนอาจได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จะรายงานให้ทราบต่อไป โดยผู้โดยสารหรือประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ HKT Information โทรศัพท์ 0-7635-1111 ของ Airports of Thailand ได้ตลอดเวลา และสนามบินภูเก็ตจะปิดปิดถึงเวลา 18.00 น.