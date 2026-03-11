xs
โปรโมเตอร์มวยชื่อดัง “เพชรยินดี” รุกภูเก็ต เปิดเวทีมวย “M Arena” ดึงต่างชาติเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สร้างแลนด์มาร์กใหม่หาดป่าตอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โปรโมเตอร์มวย “เพชรยินดี” รุกภูเก็ต ทุ่มทุนหลายสิบล้านบาท เปิดเวทีมวย “M Arena” ที่หาดป่าตอง ตั้งใจทำให้เป็นสนามมวยระดับมาตรฐานและอินเตอร์เทนเมนท์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ดึงต่างชาติเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สร้างแลนด์มาร์กใหม่เมืองป่าตอง


เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 ที่สนามมวย M Arena หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวสนามมวย M Arena หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมจัดการแข่งขันมวยไทยนัดปฐมฤกษ์ รายการ “ศึกมวยมันส์สนั่นป่าตอง” เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย ควบคู่กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม “10 เซียนทายผลมวย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท โดยมีบรรดาบุคคลในวงการมวยไทย เชียนมวย หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง


สนามมวย M Arena อยู่ภายใต้การดูแลของ นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ หรือ “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” โปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังจากค่ายเพชรยินดี โดย “เปิ้ลนคร” ผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงและกีฬา เป็นนายสนามมวย เปิดชกมวยทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันอังคาร

นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ หรือ “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” โปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังจากค่ายเพชรยินดี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดสนามมวย M Arena Stadium พร้อมจัดมวยนัดปฐมฤกษ์ รายการ “ศึกมวยมันส์สนั่นป่าตอง” 10 คู่ ซึ่งการจัดมวยรายการนี้จะทำให้คนรู้จัก M Arena มากขึ้น ซึ่งเป็นสนามมวยน้องใหม่ของภูเก็ต ได้ทีมงานที่มีคุณภาพทั้งจากภูเก็ตและกรุงเทพฯ ทำรายการนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งคู่มวยในวันนี้จะไม่สร้างความผิดหวังให้แฟนมวยอย่างแน่นนอน


และการเปิดสนามวย M Arena ที่ภูเก็ต โดยทาง เพชรยินดี” โปรโมเตอร์มวยมายาวนาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เท่ากับเป็นการขยายธุรกิจของเพชรยินดีเข้ามาในภูเก็ต ด้วยการทำสนามมวยเองในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยว เราจึงต้องการทำให้ M Arena เป็นจุดในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ให้คนภูเก็ตรวมไปถึงคนทั่วโลกได้ชมมวยดี ที่ชกจริง ต่อยจริง เป็นมวยที่มีคุณภาพ ไม่ใช่ชกโชว์ตามบาร์ นักมวยที่มาชกต้องเป็นนักมวยอาชีพและทำสนามให้ได้มาตรฐานตามระเบียบของการกีฬาฯ


“เราไม่ได้ต้องการให้ M Arena เป็นแค่สนามมวย แต่เราต้องการทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของภูเก็ต ให้คนต่างชาติที่คิดถึงมวยไทยให้นึกถึง M Arena นี้คือเป้าหมายสูงสุดของเรา แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างจุดนี้” เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี กล่าวและว่า


เราจึงจัดเต็มในทุกอย่าง ทั้งเรื่องของแสง สี เสียง และบรรยากาศที่ได้ลงทุนไปหลายสิบล้านบาท เพื่อให้ M Arena แตกต่างไปจากสนามมวยเดิมๆ ที่เคยเห็น แต่เป็นการลงทุนเพื่อทำให้เป็นเอ็นเตอร์เทนเม้นทสปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในศิลปะมวยไทย


