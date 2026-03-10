กรมอุทยานแห่งชาติฯ โพสต์ภาพหาชมยาก “พะยูนผสมพันธุ์” กลางทะเลตรัง

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กรมอุทยานแห่งชาติฯ โพสต์ภาพโดรนนาทีหาชมยาก "พะยูนผสมพันธุ์" กลางท้องทะเลตรัง สะท้อนความสำเร็จมาตรการเข้ม "สุชาติ ชมกลิ่น" น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่ความยั่งยืน
วันนี้ (10 มี.ค.) เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพพะยูนในทะเล จ.ตรัง พร้อมระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ภาพสุดประทับใจ หลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) บันทึกภาพพะยูนกำลังแสดงพฤติกรรม "เกี้ยวพาราสีและผสมพันธุ์" ได้อย่างชัดเจนบริเวณปากคลองเขาแบนะ นับเป็นสัญญาณดีที่หาดูได้ยากยิ่งในธรรมชาติปัจจุบัน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการสำรวจประชากรพะยูนประจำวันที่ 10 มีนาคม 2569 ณ บริเวณหาดหยงหลิงและหาดหยงหลำ ได้รับรายงานจากนายชุติพงค์ พลวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินสำรวจในช่วงน้ำขึ้นจนพบกับพะยูน 2 ตัวเป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยตัวผู้มีจุดสังเกตเป็นรอยขีดเหนือโคนหางด้านซ้าย ส่วนตัวเมียมีเพรียงเกาะบริเวณลำตัวลักษณะคล้ายรูปตะขอเบ็ด ซึ่งทั้งคู่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ (BCS 3/5) และกำลังปฏิบัติภารกิจสืบพันธุ์ตามธรรมชาติอย่างรื่นรมย์ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใสและคลื่นลมสงบ
"ภาพที่บันทึกได้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสัตว์ทะเลเท่านั้น แต่คือหลักฐานความสำเร็จของการทำงานหนัก" นายอรรถพลกล่าว พร้อมระบุว่า ผลสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้มีการยกระดับการเฝ้าติดตามสัตว์ทะเลหายาก และควบคุมกิจกรรมมนุษย์ในพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยวและการประมงอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้รบกวนถิ่นอาศัยและนาทีสำคัญของการขยายพันธุ์พะยูน
นอกจากนี้ การพบพฤติกรรมทางธรรมชาติที่หาชมยากเช่นนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญในการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการ "อนุรักษ์ทะเล" มาปฏิบัติจริง โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์หายากของไทย