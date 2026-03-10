เหยื่อสายสื่อสารรับเงินเยียวยา เผยนาทีชีวิตก่อนวูบ ถูกสายสื่อสารรัดคอทำรถล้มเจ็บสาหัส

กระบี่ - เหยื่อสายสื่อสารรับเงินเยียวยา พร้อมเผยนาทีชีวิตก่อนวูบ ถูกสายสื่อสารฟาดเข้าที่คอและหน้าและรัดคอทำรถล้มเจ็บสาหัส
วันนี้ ( 10 มี.ค.69 ) นายณเรศ สงสยม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 262 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อรับเงินเยียวยาจากตัวแทนบริษัทสายสื่อสารดังรายหนึ่ง เป็นเงินกว่า 8 หมื่นบาท หลังจากสามารถตกลงจ่ายเงินเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เสียหาย โดยมี ร.ต.อ.วิทยา หนูกุล ร้อยเวรอบสวน เจ้าของคดี นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายณเรศ เล่าว่า ตนเองมีอาชีพกรีดยาง เหตุเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ขณะที่ตนขับรถจักรยานยนต์กลับจากกรีดยาง ช่วงสายของวันที่ 19 เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง ได้ชนกับสายสื่อสาร ที่ห้อยลงมาขวางอยู่บนถนนอย่างจังสารสื่อฟาดเข้าที่คอและใบหน้าเป็นเหตุให้รถล้ม สลบอยู่บนถนน โชคดีมีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเหลือ จากอุบัติเหตุดังกล่าวตนหน้ากระแทกพื้น จนกระดูกแตกร้าว ต้องเข้ารับการรักษาฟื้นฟูกระดูกใน รพ.กระบี่ กว่า 60 วัน โชคดีที่ไม่พิการหรือเสียชีวิต
นายณเรศ เล่าต่อว่า หลังจากนั้นทางภรรยาของตนได้ไปร้องเรียนกับเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ เพื่อขอให้ช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบต้นเหตุที่ทำให้ตนเกิดอุบัติเหตุ จนทราบความจริง จากนั้นทางบริษัทฯที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารต้นเหตุได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามค่ารักษาพยาบาลจริง พร้อมเงินชดเชยรายได้ และค่าซ่อมรถ จยย. รวมเป็นเงิน 83,395 บาท ยอมรับว่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้ว ก็ยังผวาอยู่ทุกครั้งที่เห็นสายสื่อสารห้อยระโยงราง อยากฝากไปยังบริษัทฯทุกค่ายช่วยหมั่นส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอีก