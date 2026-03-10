ลูกทาสยาเสพติดคลั่งทำร้ายแม่ทำลายข้าวของนานนับปี พ่อสุดทนคว้าปืนยิงเจ็บก่อนดับขณะนำส่ง ร.พ.

พัทลุง - ลูกชายป่วยจากการติดยาเสพติด คลั่งอาละวาดทำลายทรัพย์สินภายในบ้านนานนับปี จนไม่มีของเหลือแล้ว ซ้ำยังทำร้ายแม่ พ่อสุดทนใช้ปืน 9 มม.สยบยิง 1 นัดเข้าต้นขา กระสุนเข้าเส้นเลือดใหญ่ เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
วันนี้ (10 มี.ค.) เวลา 14.30 น. ร.ต.ท. ปิย์มนัส ดินกามีน รอง สว.สอบสวน สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุพ่อใช้อาวุธปืนยิงลูกชายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนำส่ง ร.พ.ควนขนุน เหตุเกิดเบ้านเลขที่ 49 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุ บริเวณหลังบ้านเลขที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบผู้เป็นพ่อยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบชื่อคือนายธวัชชัย เทพชุม อายุ 65 ปี พร้อมด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและสอบปากคำ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ พฐ.พัทลุง เข้าเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนายชูเชิด เทพชุม อายุ 38 ปี ลูกชาย ถูกยิงเข้าบริเวณต้นขาซ้าย 1 นัด กระสุนเข้าเส้นเลือดใหญ่ ก่อนจะเสียชีวิตขณะนำตัว ส่ง ร.พ.ควนขนุน
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ลูกชายอาละวาดทำลายเข้าของอยู่ภายในบ้าน และพยายามทำร้ายแม่ ผู้เป็นพ่ออยู่ด้านนอก ตรงหน้าต่างข้างบ้าน ได้เข้ามาใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เพื่อสยบอารมณ์คลั่งลูกชาย 1 นัด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะผู้เป็นพ่อระบุว่า ลูกชายอาละวาดทุกวัน ทำลายทรัพย์สินทุกวัน จนไม่มีอะไรจะเหลือแล้ว ก่อนตัดสินใจใช้อาวุธ ตนเองทนมานานนับปีแล้ว
ล่าสุดขณะที่พ่อได้ใช้อาวุธปืนยิงลูกชายยังไม่เสียชีวิต และเมื่อตำรวจมาถึงได้แจ้งผู้เป็นพ่อว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว ทำให้ผู้เป็นพ่อน้ำตาไหล แล้วบอกว่าลูกอโหสิให้พ่อด้วย
ด้าน พ.ต.อ.นาถพล บุญสนิท ผกก. สภ.ควนขนุน กล่าวในเบื้องต้นสำหรับลูกชายนั้นมีอาการป่วยจากการเสพยาเสพติด ชอบอาละวาดทำลายทรัพย์สิน ทำให้ผู้เป็นพ่ออาจจะหมดความอดทนจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น