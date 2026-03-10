ประกาศปิดชั่วคราว! น้ำตกขนิม หวั่นเกิดอันตราย ทำทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่มีน้ำ

พังงา - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขนิม เป็นการชั่วคราว หวั่น ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์และเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว จากปริมาณน้ำที่ลดลงเป็นอย่างมาก
วันนี้ ( 10 มี.ค. 69) นางสาวพณัฐธภรณ์ เกตุสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในแหล่งธรรมชาติน้อยกว่าปกติ อาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกบริเวณน้ำตกขนิมอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองได้ตามปกติ ได้แก่ นำตกลำปี นำตกโตนไพร หาดท้ายเหมือง และเขาหน้ายักษ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา