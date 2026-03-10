ป่วนเจาะไอร้อง! คนร้ายพ่นสีสเปรย์บนถนน 2 จุด รับ 10 วันสุดท้ายรอมฎอน

นราธิวาส – คนร้ายแอบพ่นสีสเปรย์บนถนนในพื้นที่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จำนวน 2 จุด เชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 3 ฝ่ายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดรับ 10 วันสุดทายรอมฎอน
วันนี้ (10 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งเหตุจากผู้นำท้องถิ่นว่าพบการพ่นสีสเปรย์สร้างสถานการณ์บนพื้นถนนและสิ่งปลูกสร้างสาธารณะในพื้นที่ ต.จวบ รวม 2 จุด ประกอบด้วยจุดที่ 1 บริเวณสะพานและพื้นถนนในพื้นที่ บ้านไอร์ปาแย หมู่ที่ 8 ต.จวบ โดย นายอารือมัน เวาะงอย ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้พบเห็นขณะเดินทางไปกรีดยางพารา พบข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีใจความว่า “ปาตานีไม่ใช่สยาม” และ “Patani is not Siam” และจุดที่ 2 บริเวณพื้นถนนก่อนถึงโรงเรียนบ้านยานิง บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ต.จวบ โดย นายไพรัช อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้านยานิง ได้แจ้งเหตุหลังตรวจพบข้อความในลักษณะเดียวกัน
หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผกก.สภ.เจาะไอร้อง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและทหารพรานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันที พร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่เข้าจุดเกิดเหตุ (Second Attack) ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมประสานชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อแสดงตัวตนและสร้างความปั่นป่วนในช่วงวันสำคัญหรือวาระพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะเดียวกันยกำลังผสมทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บนถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อพื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส และย่านเศรษฐกิจสำคัญ หลังเข้าสู่ห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเป็นประจำทุกปี