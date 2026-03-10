กปภ.เตรียมรับมือการใช้น้ำหน้าแล้งปีนี้ ซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชน เสริมทัพ 3 เขื่อน มั่นใจตลอดหน้าร้อนนี้ ภูเก็ตมีน้ำใช้เพียงพอ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – การประปาส่วนภูมิภาค ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งปีนี้ ซื้อน้ำจากขุมเหืองเอกชนหลายแห่งมาเสริมทัพน้ำดิบจากแหล่งใหญ่ 3 เขื่อน มั่นใจตลอดหน้าร้อนปีนี้ ภูเก็ตมีน้ำประปาใช้เพียงพอแน่นอน
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งของจังหวัดภูเก็ตปีนี้ ว่า การประปาส่วนภูมิภาค ภูเก็ต ได้เตรียมแผนในการรองรับการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งปีนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนกว่าฝนจะมาประมาณช่วงเดือนพกฤษาคม ทางการประปาได้เตรียมแผนเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งน้ำดิบมาผลิตน้ำประปา โดยเตรียมจัดซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองเอกชนในหลายขุม ซึ่งได้มีการติดต่อและประสานกันได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเมาเสริมทัพแหล่งน้ำดิบจากแหล่งใหญ่ 3 เขื่อน ทั้งอ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ซึ่งน้ำที่ซื้อมาจากขุมเหมืองเอกชนนั้นทางการประปามีแนวทางในการบริหารจัดการ ด้วยการแบ่งการใช้น้ำแต่ละช่วงสำหรับหน้าแล้งปีนี้ และจะมีการนำนวตกรรมสมัยเข้ามาใช้ผลิตที่ขุมเหมืองแล้วส่งน้ำเข้าเส้นท่อประปาส่งไปตามบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ
โดยแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้ คิดว่าเพียงพอในการรองรับการใช้น้ำของภูเก็ต ที่เรามีกำลังการผลิตทั้งหมดวันละ 100,000 คิวต่อวัน
ส่วนในระยะกลางนั้น ทางการประปามีโครงการในการนำน้ำประปาที่ผลิตแล้วเสร็จจากจังหวัดพังงา ส่งมายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้โครงการได้เริ่มต้นแล้ว ทั้งในส่วนของการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ที่ ต.นบปริง จ.พังงา และท่อส่งมายังภูเก็ต โดยน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาเป็นน้ำตามธรรมชาติจากคลองพังงา เมื่อผลิตแล้วเสร็จจะส่งมาตามเส้นท่อ มาพักถังน้ำใสและสถานีแรงดันสูง ที่ ต.ไม้ขาว ก่อนที่จะส่งต่อมายังอนุสาวรีย์ท้าวเทพฯและกระจายเข้าตัวเมืองภูเก็ต ในระยะแรกมีกำลังการผลิตชั่วโมงละ 3,000 คิว และระยะที่ 2 เพิ่มเป็น 5,000 คิว ตามแผนจะสามารถส่งน้ำจากพังงามาภูเก็ตได้ในปี 2571
ส่วนระยะยาวนั้น จะนำน้ำจากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ ด้วยการนำน้ำดิบจากคลองพุมดวงซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนรัชชประปาผลิตเป็นน้ำประปาส่งมาตามเส้นท่อระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว