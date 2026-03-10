เรือประมงพื้นบ้าน จ.ตรังเดือดร้อน ปั๊มไม่ขายน้ำมันใส่แกลลอนต้องหยุดออกหาปลา

ตรัง - เรือประมงเดือดร้อนจากการซื้อน้ำมันใส่แกลลอนไม่ได้ แถมยังซื้อยาก จนบางวันต้องหยุดออกเรือหาปลา ขณะที่เจ้าของรถแบคโฮต้องขนรถเข้าเติมน้ำมันปั๊ม เพราะซื้อใส่แกลลอนไม่ได้เช่นกัน
วันนี้ (10 มี.ค.) ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ มีเพียงปั๊มเล็กๆ ประมาณ 2 ปั๊ม โดยบางปั๊มบางวัน ต้องปิดประตูรั้ว หยุดจำหน่ายหลังน้ำมันหมดปั๊ม ต้องรอน้ำมันล็อตใหม่เข้ามาจึงจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่บางปั๊มหมดเฉพาะน้ำมันดีเซลต้องขึ้นป้ายประกาศ และรอน้ำมันล็อตใหม่มาเติม จึงจะเปิดขายน้ำมันดีเซลได้ตามปกติ
เจ้าของปั๊ม เปิดเผยว่า น้ำมันดีเซลเป็นที่ต้องการของชาวประมงและเกษตรกร เมื่อขายหมดก็ต้องรอน้ำมันล็อตใหม่มาเติมจึงจะมีขายตามปกติ และพบว่าต้นทางมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันด้วย
ขณะที่ชาวประมงชายฝั่ง ต่างก็บอกว่า ตอนนี้ชาวเรือต้องลำบากอย่างมาก เพราะน้ำมันดีเซลในพื้นที่ไม่มี ต้องไปหาซื้อไกลถึงอำเภอย่านตาขาว และเวลาไปซื้อต้องนำแกลลอนไปบรรจุน้ำมัน แต่เมื่อไปถึงปั๊มบางวันน้ำมันดีเซลหมดปั๊ม ต้องรอน้ำมันล็อตใหม่ หรือบางวันไปถึงปั๊มไม่ขายให้คนที่นำแกลลอนไปใส่ เพราะห่วงว่าจะนำน้ำมันไปกักตุน แต่สภาพความเป็นจริงต้องการซื้อเพื่อนำไปใส่เรือออกทะเลหาปลา
“เมื่อปั๊มไม่จำหน่ายให้ก็ต้องกลับ ทำให้หลายรายต้องหยุดออกทะเล เพราะไม่มีน้ำมันเติมเรือ หรือบางวันได้มาก็ไม่มากไปได้ไม่ไกล เพราะไม่มีน้ำมันสำรอง และต้องจ่ายแพงกว่าเดิมจากเดิมเคยซื้อลิตรละ 31 บาท ต้องซื้อลิตรละ 36 บาท ทำให้เดือดร้อนอย่างมาก และห่วงหากรัฐบาลเลิกอุ้มน้ำมันดีเซล จะยิ่งทำให้เดือดร้อน”
ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางแห่ง พบว่า ประชาชนเจ้าของรถแบคโฮ ต้องขนรถแบคโฮขึ้นรถนำเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมัน เนื่องจากทางปั๊มไม่ขายน้ำมันบรรจุแกลลอน ทำให้ต้องขนรถไปเติมที่ปั๊มแทน