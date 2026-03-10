ยะลาป่วน! บันนังสตาเจอพ่นสีถนน 3 จุด ก่อนบึ้มซ้ำสาย 410 บาดเจ็บ 2 ราย

ยะลา – เกิดเหตุป่วนในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลายจุดในเวลาไล่เลี่ยกัน โยเริ่มจากพบการพ่นสีสเปรย์บนถนน 3 จุด ก่อนจะมีเหตุระเบิดบนถนนสาย 410 ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
วันนี้ (10 มี.ค.) มีรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา โดยเริ่มจากการพบข้อความพ่นสีสเปรย์บนพื้นผิวจราจรเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวน ก่อนจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำในช่วงสายของวันเดียวกัน
โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ทางอำเภอบันนังสตาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ว่าพบการพ่นสีสเปรย์บนถนนรวม 3 จุดสำคัญ ได้แก่ 1.ถนนหมายเลข 410 บริเวณบ้านกาโสด ม.5 ต.บันนังสตา, 2.ถนนหมายเลข 4077 บริเวณบ้านบือราเป๊ะ ม.7 ต.บันนังสตา และ 3.ถนนสายศรีบางลาง 7005 บริเวณบ้านบือซู ม.6 ต.บันนังสตา
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังความปลอดภัย ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบนถนนสาย 410 บริเวณรอยต่อบ้านรานอ ม.8 ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ทำให้มีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ทราบชื่อ 1.ร.ท.กรณิศ นวลใย รอง ผบ.ร้อย.ร.ที่ 4 บริเวณใบหน้า และ 2.นายมะราวรรณ ไพเราะ ผช.ผญบ.ม.8 บริเวณฝ่ามือซ้าย ถูกนำตัวส่ง รพ.กรงปินัง อาการปลอดภัยทั้ง 2 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และประสานหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแผนลวงของกลุ่มคนร้าย เพื่อดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ชุดเข้าตรวจสอบ