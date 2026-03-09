10 คณะสิงโตประชันเสาดอกเหมย ในเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี ประชาชนร่วมชมคึกคัก

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ประเทศไทย ประจำปี 2569 ในเทศกาลท่องเที่ยว ปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานี ภายในงานมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปัตตานี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ประธานกรรมการมูลนิธิเทพปูชนียสถาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมงานคึกคัก
การจัดการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยเกิดจากความร่วมมือ จังหวัดปัตตานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมพิเศษในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ให้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี ในการเป็นเมืองสามวัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในปีนี้มีคณะสิงโตเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 คณะ ซึ่งทำการแข่งขันติดต่อกันสองคืน โดยวันนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร กล่าวว่า ตามความเชื่อของชาวจีน สิงโตเป็นสัตว์ในตำนาน มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ที่จะบรรดาลโชคลาภ คอยปกป้องและปัดเป่าภัยอันตราย และผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโต ก็จะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล ดังนั้นท่านที่อยู่ที่นี่ ที่ได้มาชมการแสดงเชิดสิงโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นอกจากจะได้รับความสุขเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความสิริมงคลติดตัวด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน อบจ. ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานีและจังหวัดปัตตานี ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รับรู้กันว่า เมื่อถึงเวลางานสมโภชของเจ้าแม่แล้ว ทุกคนจะได้ชมการแข่งขันแบบนี้ทุกปี