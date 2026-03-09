แม่ร้องสื่อหลังลูกชายถูกลูกผู้ใหญ่บ้านชักปืนไล่จี้กลางถนน แจ้งความแต่คดีไม่คืบ

พัทลุง – แม่ร้องสื่อหวั่นคดีไม่คืบหลังลูกชายผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งพกอาวุธปืน ก่อนใช้ข่มขู่จี้บังคับลูกชายตนเองที่เป็นนักเรียนต่างสถาบัน เผยเข้าแจ้งความไว้แล้วแต่ไร้ความคืบหน้า แถมยังถูกขู่ให้ถอนแจ้งความ สร้างความหวาดวิตกให้กับครอบครัวอย่างมาก
วันนี้ (9 มี.ค.) นางหนึ่งนภา แกล้วทนงค์ อายุ 37 ปี ได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าว หลังลูกชายอายุ 17 ปี นักเรียนชื่อดังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง ถูกนักเรียนต่างสถาบันซึ่งเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ไล่ตาม พร้อมใช้อาวุธปืนจี้ให้จอดรถ แต่ลูกชายไม่จอดได้ขับรถหนีไปขอพึ่งชาวบ้านได้ ก่อนที่นักเรียนคนนั้นจะหลบหนีไป โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา
หลังแจ้งความพนักงานสอบสวนยังไม่ได้เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด พร้อมทั้งข่มขู่ฝากมากับเพื่อน ทำให้ลูกชายวิตกและเกรงว่าไม่ปลอดภัยกับพฤติกรรมของลูกชายผู้ใหญ่ดังกล่าว จึงได้เข้าร้องผู้สื่อให้ช่วยเหลือ
โดย นายเอ (นามสมติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหายเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ไปรับเพื่อนสาวและน้องสาวจาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อเข้าตัวเมือง และได้มี นายบี (นามสมมติ) อายุ 18 ปี ลูกชายผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง แต่งตัวชุดนักเรียนขับรถจักรยานยนต์ 3 คัน รวม 3คน ขับตามหลังมา ก่อนที่จะขับรถมาเคียงข้างและได้ชักปืนพกสั้นออกมาจี้หัวให้ตนเองจอดรถ ตนเองไม่กล้าจอดเลยขับรถหลบหนีมาอย่างรวดเร็ว ก่อนหลบไปบ้านญาติ แล้ว นายบี ได้หายตัวไป
ต่อมาหลังจากตนออกจากบ้านญาติ ได้ขับรถออกมาเจอ นายบี อีกครั้ง โดยที่ นายบี เป็นคนนั่งซ้อนท้าย ขับรถไล่ตามมาประกบอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เพื่อนสาวที่นั่งด้านหลังได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ ขณะที่ นายบี พยายามชักปืนออกมา พร้อมตะโกนด่าว่ามึงหรอยจริงเดี่ยวพบกับกู ก่อนที่ตนเองจะได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีอย่างรวดเร็วอีกครั้ง โดยในตอนนั้นตนเองคิดว่าไม่รอดแล้ว เมื่อนึกถึงเหตุที่เกิดตอนนั้นได้ก็ยังกลัวอยู่เลย
ด้าน นางหนึ่งนภา ผู้เป็นแม่ เล่าว่า ตอนเกิดเหตุลูกชายได้โทรหารู้สึกตกใจ ก่อนโทรให้ญาติที่เป็นตำรวจเข้าไปดูแลและตนตามไปสมทบทีหลัง พร้อมได้นำลูกชายไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง เพื่อดำเนินคดีกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว แต่ผ่านมา 10 กว่าวัน ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ดำเนินการอะไร ทำให้ตนเองหวั่นจะไม่ปลอดภัย และลูกชายเรียนหนังสือก็วิตกกังกังวล ซึ่งมูลเบื้องต้นสอบถามลูกชายสาเหตุมาจากการหึงหวงของเพื่อนสาวที่ลูกชายตัวเองไปรับมาในวันนั้น
ซึ่งหลังจากแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุยังตามรังควาน เพื่อให้ตนเองถอนแจ้งความ ยิ่งทำให้ทางครอบครัวหวาดวิตกมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงอยากให้ทางตำรวจรีบเร่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
ขณะผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ร้อยเวรเจ้าของคดีถึงความคืบหน้า ในเบื้องต้น ทางพนักงานสอบตอบสั้นๆว่ายังไม่ดำเนินคดีอะไร ยังไม่ได้เรียกพยาน หรือผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม พร้อมทั้งยังไม่ได้เรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแต่อย่างใด