ป่วนศรีสาคร! คนร้ายวางบึ้มถังขยะหน้าร้านอาหารสัตว์ คาดสร้างสถานการณ์ช่วงรอมฎอน

นราธิวาส - คนร้ายขี่ จยย.นำระเบิดแสวงเครื่องวางในถังขยะหน้าร้านอาหารสัตว์ ท้องที่ ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ก่อนจุดชนวนด้วยรีโมท แรงระเบิดทำทรัพย์สินเสียหาย แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จนท.คาดเป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงรอมฎอน
วันนี้ (9 มี.ค.) ร.ต.อ.อดิศร ยันตัน รองสารวัตรสอบสวน สภ.ศรีสาคร รับแจ้งมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณถังใส่ขยะ หน้าร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ท้องที่ ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หลังรับแจ้งได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยมี พ.ต.อ.คณิต เต่งทิ้ง ผกก.สภ.ศรีสาคร และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งเข้าตรวจสอบ
เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุใพบถังใส่ขยะที่ตั้งอยู่บริวณโคนเสาไฟฟ้าหน้าร้านดังกล่าว ถูกอนุภาพของระเบิดแตกเสียหาย และมีเศษขยะจำนวนหนึ่งกระเด็นตกอยู่ พร้อมด้วยซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องกระเด็นตกอยู่กระจัดกระจาย โชตดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ มีเพียงประตูเหล็กหน้าบ้านดังกล่าวถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพรุน และมีผ้าเต็นท์กันสาดหน้าบ้านพักฉีกขาดและตกมาอยู่ริมถนน เจ้าหน้าที่จึงได้กันพื้นที่ไว้ จากนั้นจึงขอกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ต่อมา จากการตรวจสอบพบว่า ร้านดังกล่าวมี นางมาซีเตาะ มะกีอเด็ง อายุ 51 ปี เป็นเจ้าของ ที่เปิดจำหน่ายอาหารสัตว์เป็นบ้านตึก 2 ชั้น 1 ห้อง โดยที่โคนเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดตั้งถังใส่ขยะหน้าร้านค้า มีร่องรอยของอนุภาพระเบิดจนผิวถนนกะเทาะออกมาตกกระจัดกระจาย และมีสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนจำนวนมากตกกระจายในรัศมี 30 เมตร พร้อมด้วยซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง ที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในภาชนะกล่องเหล็ก หนัก 5-7 กก.จุดชนวนด้วยรีโมท ตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมา พ.ต.อ.คณิต ผกก.ศภ.ศรีสาคร ได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนละแวกจุดเกิดเหตุ และพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน 2 คน ขี่รถ จยย.เป็นพาหนะ ทำทีมาจอดทิ้งขยะในช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืน โดยวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำ แล้วคนร้ายได้ขี่รถ จยย.หลบหนีไป ก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นดังกล่าว
ด้าน พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 เปิดเผยว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างความหวาดกลัวและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในการสร้างสถานการณ์และบ่อนทำลายบรรยากาศ แห่งความสงบสุขในช่วงเดือนรอมฎอน หรือ เดือนถือศีลอด ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญทางศาสนาที่พี่น้องประชาชนมุสลิมต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบและปลอดภัย