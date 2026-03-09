ปิ๊งไอเดีย! โล๊ะสวนยางเก่าเปิดคาเฟ่สวนสัตว์ขนาดย่อมใกล้สนามบิน “ป่าสวนกวางตรัง”

ตรัง - ปิ๊งไอเดียโล๊ะสวนยางเก่ามาเปิดเป็น “ป่าสวนกวางตรัง” คาเฟ่สวนสัตว์ขนาดย่อมใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง มีสัตว์หลากหลายชนิดพร้อมกิจกรรมเพียบ ถูกใจพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด
วันนี้ (9 มี.ค.) นายเกียรติวิชญ์ เอียดนุ่น หรือเจ้าของฉายา “กุ้งควนหาญ” อายุ 55 ปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง และเจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายโลงศพ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ แบบครบวงจร ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกหลานที่ชอบดูสัตว์และรักสัตว์ อีกทั้งตนเองก็ชื่นชอบสัตว์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงได้เปิดกิจการสวนสัตว์ขนาดย่อมในชื่อ “ป่าสวนกวางตรัง” ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีสัตว์หลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ให้ได้รับชมกัน นับตั้งแต่สัตว์ใหญ่อย่างควายเผือก ม้า แกะ กวาง อีกัวน่า ฮิปโปแคระ กระจง กระต่าย หนูแคสบี้ มารา ไปจนถึงจระเข้ งูเหลือมเผือก เต่าซูคาต้า นก และไก่สายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมาก
“ป่าสวนกวางตรัง” Cafe & Mini Farm คาเฟ่สวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง ได้ก่อเกิดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักสัตว์ ที่นอกจากจะมาชมความสวยงามของพวกมันแล้ว บางชนิดยังสามารถให้อาหารถึงปาก หรือเล่นกับน้องสัตว์น่ารักๆ ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีอาหารและเครื่องดื่มให้นั่งทานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะมีทั้งโซนในร่มและกลางแจ้ง ไว้คอยบริการลูกค้า โดยจะต้องจ่ายค่าเข้าชมคนละ 50 บาท ซึ่งจะสามารถให้อาหารสัตว์ได้ 1 อย่าง ยกเว้นวันพุธ ที่จะมีโปรโมชั่นจ่ายค่าเข้าชมเพียง 30 บาท แต่ถ้าเป็นเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร จะให้เข้าชมฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องสัตว์อย่างเต็มที่
นายเกียรติวิชญ์ เอียดนุ่น บอกว่า บริเวณ “ป่าสวนกวางตรัง” Cafe & Mini Farm มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ เดิมเป็นสวนยางพารา แต่เมื่อ 3 ปีที่แล้วได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 2 ไร่ มาเป็นคาเฟ่สวนสัตว์ พร้อมกับเริ่มสะสมสัตว์ต่าง ๆ จนปัจจุบันมีกว่า 50 ชนิดแล้ว โดยเฉพาะ 2 ควายเผือก คือ ข้าวสวยและข้าวหอม ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด พร้อมกับจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเอาใจกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือกลุ่มสถานศึกษา ที่นำเด็ก ๆ มาเที่ยวชม ป้อนอาหารสัตว์ เล่นของเล่น ทำขนม หรืออื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดข้างเคียงที่มาทั้งแบบกลุ่มทัศนศึกษาและแบบส่วนตัว
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าในจังหวัดตรัง ยังไม่มีคาเฟ่สวนสัตว์อย่างเป็นทางการ มีเพียงสัตว์บางชนิดไม่หลากหลาย หรือมีกิจกรรมน้อย ซึ่งไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของกลุ่มเด็กที่มีตลาดกว้าง โดยสังเกตุได้จากยอดเข้าชมในวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ ที่พุ่งทะลุหลายร้อยคน ดังนั้นจึงเตรียมปรับพื้นที่อีก 2 ไร่ เป็นฟาร์มม้า เพื่อให้ลูกค้ามาขี่เที่ยวชมรอบบริเวณ โดยเฉพาะการขี่ม้าบำบัด เพื่อช่วยพัฒนาเด็กออทิสติก รวมทั้งปรับพื้นที่เป็นลานกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ
สำหรับ “ป่าสวนกวางตรัง” Cafe & Mini Farm จะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. พิกัดซอยข้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ ทางไปเรือนจำจังหวัดตรัง หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 093-6456455 และ 065-8266478