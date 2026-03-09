กระทบเป็นลูกโซ่! พ่อค้าผักเบตงเผยเข้าฤดูร้อนพืชผักขยับราคาขึ้น หวั่นราคาน้ำมันพุ่งกระทบค่าขนส่ง

ยะลา – ราคาพืชผักริ่มขยับขึ้นหลังเข้าสู่ฤดูร้อน โดยเฉพาะมะนาวตกลูกละ 7-8 บาท ส่วนผักบุ้ง กก.ละ 60-70 บาท ด้านผู้ค้าผักในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเผยราคาเริ่มปรับขึ้นทีละนิดตามปกติ แต่ห่วงเรื่องราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าขนส่ง
วันนี้ (9 มี.ค.) จากสภาพอากาศร้อนและแล้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ทำให้ราคาพืชผักที่ อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มมีการขยับราคาผักบางชนิดเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวแล้ว โดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา บรรดาพ่อค้าแม่ค้าผักต่างเร่งเตรียมแบ่งมัดของผักเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิม
ซึ่งพบว่าราคาผักหลายชนิดมีการขยับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มะนาว ขยับราคาขึ้นสูงที่สุด จากลูกละ 2-3 บาท ตอนนี้ขยับมาอยู่ที่ลูกละ 5-6 บาท และผักบุ้ง จาก กก.ละ 40 บาท ปรับเป็น 60-70 บาท ส่วนผักชนิดอื่นยังอยู่ในราคาปกติ ยังไม่ขยับขึ้นแต่อย่างใด แต่คาดว่าคงไม่กี่วันนี้เนื่องจากมีสัญญาณว่าผักสดออกน้อย และราคาน้ำมันที่อาจปรับราคาสูงขึ้นจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลาง
พ่อค้าผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง บอกว่า ราคาผักบางชนิดขยับราคาขึ้นเนื่องจากเข้าสู่หน้าร้อน และสภาพความแห้งแล้งตามฤดูกาล ยังถือว่าปกติเช่นทุกปี แต่ราคาที่ขยับขึ้นก็ทยอยปรับขึ้นทีละนิด ทำให้ประชาชนผู้บริโภคเองก็ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบางคนยังคงปรับตัวได้ ภายหลังจากที่น้ำมันในพื้นที่ไม่เพียงพอและส่อขาดตลาดที่จะหนีไม่พ้นราคาน้ำมันที่จะต้องปรับราคาขึ้นอีกตามกลไกตลาดโลก
อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่กระทบกับการขนส่งพืชผักมากนัก อีกทั้งแหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ บางพื้นที่ ระยะทางในการขนส่งผักส่วนใหญ่ยังถือว่าแบกรับได้อยู่ แต่สิ่งที่ห่วงคือหากต่อไปรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันต่อไปได้จนต้องขยับราคา ก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าขนส่งและแรงงาน ที่อาจจะมีการปรับราคาขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆ ก็จะต้องขยับราคา เชื่อว่าช่วงนั้นจะหนักกว่านี้อีก