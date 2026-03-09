อุกอาจ! คนร้ายบุกยิงสารวัตรกำนัน จ.ยะลา ดับสลดคาบ้านก่อนชิงปืนหลบหนี

ยะลา – คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงสารวัตรกำนันเสียชีวิตหน้าบ้านพักในพื้นที่บ้านปูลาสนอ หมู่ที่ 3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ก่อนค้นบ้านและชิงอาวุธปืนหลบหนีไป ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบปมสังหารว่าเกี่ยวข้องเหตุส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบ
วานนี้ (8 มี.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ได้รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ว่าเกิดเหตุยิงกันบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ บ้านปูลาสนอ หมู่ที่ 3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อคือ นายรอยาลี ฮะมะ อายุ 57 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรกำนันในพื้นที่ โดยหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามันอย่างเร่งด่วน
ภายหลังรับแจ้ง นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ นายอำเภอรามัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ สารวัตรใหญ่ สภ.จะกว๊ะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามความคืบหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงห้องฉุกเฉิน พบว่าแพทย์และพยาบาลกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากผู้บาดเจ็บถูกยิงได้รับบาดแผลรุนแรง จึงทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายประมาณ 3 คน สวมหมวกปิดบังใบหน้า ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด เดินเข้ามาทางด้านหลังบ้าน ก่อนจะเข้าประชิดตัวและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง นายรอยาลี ขณะกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณหน้าบ้าน กระสุนถูกบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงจนผู้เสียชีวิตล้มลงจมกองเลือด หลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายได้บุกเข้าไปค้นหาทรัพย์สินภายในบ้าน ก่อนจะหยิบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. และอาวุธปืนเอ็ม-16 ซึ่งเป็นอาวุธของทางราชการ หลบหนีไปด้วย โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัว หรือมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป