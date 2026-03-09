ตม.สงขลาซ้อนแผนรวบ 2 เอเยนต์ส่งแรงงานเถื่อน 22 รายลอบเข้ามาเลเซีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.สงขลา ซ้อนแผนรวบเอเยนต์ส่งแรงงานลักลอบไปมาเลเซีย พร้อมรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาและบังคลาเทศอัดแน่นมาในรถกระบะตู้ทึบดัดแปลง จำนวน 22 ราย
วานนี้ (8 มี.ค.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม. 6, พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 พร้อมชุดจับกุมนำโดย พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผกก.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมี พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและ สภ.รัตภูมิ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัตภูมิ หลังสืบทราบว่าจะมีขบวนการส่งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในเขตจังหวัดสงขลา ต่อมาพบ นายเจต(นามสมมติ) อายุ 40 ปี สัญชาติไทย ขับรถกระบะตู้ทึบสีขาว เข้ามาด่านตรวจจึงขอตรวจค้น พบแรงงานต่างด้าวโดยสารแบบอัดแน่นที่กระบะหลังซึ่งดัดแปลงเป็นสองชั้น จำนวน 22 คน เป็นคนสัญชาติเมียนมา 21 คน และคนสัญชาติบังกลาเทศ 1 คน ทั้งหมดหลบหนีเข้าราชอาณาจักร
จากการสอบถามคนขับรถให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนในกลุ่มไลน์หางานขนส่งทั่วไป ให้รับคนต่างด้าวทั้งหมดมาจากป่าละเมาะข้างทางในเขตพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อจะมาส่งให้นายหน้าอีกคน โดยนัดกันที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้สี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในราคาหัวละ 2,000 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงซ้อนแผนตามไปจับ นายอู มาว อายุ 45 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมารอ นายเจต ตามจุดที่นัดหมาย และตรวจสอบในโทรศัพท์พบหลักฐานมีประวัติการติดต่อหา นายเจต นอกจากนี้ขณะตรวจสอบยังพบโทรศัพท์สายเข้าจากนายหน้าประเทศมาเลเซีย สั่งการให้ไปรับลูกค้ารายอื่นอีก เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า นายอู มาว เป็นเอเยนต์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ลักลอบส่งคนออกไปประเทศมาเลเซียรายใหญ่คนหนึ่ง และทำมานานเนื่องจากตรวจสอบวีซ่าพบว่าอยู่เกินกำหนดอนุญาตกว่า 754 วัน
โดย นายอู มาว ให้การรับสารภาพว่า จะรับคนต่างด้าวทั้งหมดไปหาที่พัก เพื่อเตรียมส่งให้คนของนายหน้าจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาส เพื่อจะมารับต่อเตรียมลักลอบข้ามไปประเทศมาเลเซีย โดยคิดค่าประสานงานหัวละ 500 บาท
เบื้องต้นแจ้งข้อหาว่าทั้ง 2 คน กระทำความผิดในข้อหา ร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งข้อหา นายอู มาว เพิ่มเติมในความผิดข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
ส่วนคนต่างด้าวทั้ง 22 คน ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดข้อหา เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป