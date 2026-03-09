รวบดีเจรัสเซียสุดแสบ เอเย่นต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ขับรถไล่ล่าระทึก ก่อนรวบ “ดีเจรัสเซีย" รับเปิดเเผ่นในงานปาร์ตี้ เอเย่นต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ พฤติกรรมสุดแสบ แฝงตัวหวังตบตาเจ้าหน้ารัฐให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวในการจำหน่ายยาเสพติดสั่งซื้อผ่าน AI Telegram
วันนี้ ( 9 มี.ค.69) ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่เน้นยำให้กวดขันพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้บุกจับกุมดีเจชาวรัสเซียพร้อมของกลางยาเสพติดหลายรายการ หลังพบพฤติการณ์สุดล้ำ ใช้ระบบ AI ในการสั่งซื้อและรับยา หวังตบตาเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
โดย พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายชาวต่างชาติ พักอาศัยในซอยบ่อขยะ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดหลายชนิดให้กับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวใช้รถเก๋ง Toyota Yaris Ativ สีแดง ทะเบียน ขฉ 4121 ภูเก็ต เป็นพาหนะ หลังได้รับแจ้ง จึงได้ร่วมกันวางแผนสังเกตุพฤติกรรมและตามประกบ โดยขับรถติดตาม
และพบรถเป้าหมายขับออกมาจากซอย ด้วยความเร็วสูง และ มีลักษณะส่ายไปมา คล้ายคนเมาสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามไปจนถึง ท่าเทียบเรือหัวเทียน หมุ่1 ต.บ้านใต้ ก่อนจะแสดงตัวเข้าตรวจค้น ทราบชื่อ นายอันตอน เปตูคอฟ (Mr. Anton Petukhov) อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งเสพโคเคนมาก่อนออกจากบ้าน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไป ตรวจค้นที่บ้านพักไม่มีเลขที่ในซอยบ่อขยะ
จากการตรวจค้น พบยาเสพติด ที่นายอันตอน ที่เตรียมไว้เพื่อรอจำหน่าย ประกอบด้วยโคเคน 109.06 กรัม และ 6.63 กรัม คีตามีน 1.67 กรัม และ 9.70 กรัม ยาอีแบบเกล็ด 4.42 กรัม และแบบเม็ดอีก 5 เม็ด
จากการสอบปากคำ นายอันตอน ให้การรับสารภาพว่า มีอาชีพเป็นดีเจเปิดเพลงตามสถานบันเทิงต่างๆ บนเกาะพะงัน ซึ่งเป็นช่องทางในการจำหน่ายยาให้กลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนวิธีการได้มาของยานั้นสุดล้ำ โดยสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ชื่อบัญชี "TDS24" "ระบบเป็น AI ตอบกลับอัตโนมัติ แค่เลือกชนิดยา จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต แล้ว AI จะส่งพิกัด GPS มาให้ ก็แค่เดินทางไปตามจุดนั้นแล้วขุดดินเพื่อเอายาที่ฝังไว้ขึ้นมา"
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ แจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) และประเภท 1 (MDMA) เพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) เพื่อการค้า มียาเสพติดประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครอง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา และ ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้ เป็นรายใหญ่อีกรายหนึ่งในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งมีการจำหน่ายยาเสพติดจของชาวต่างชาติ ที่แฝงตัวมาทำงานในรูปแบบดีเจบังหน้า ในงานปาร์ตี้ หวังตบตาเจ้าหน้าที่ เพื่อจำหน่ายยาเสพติด ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพะงัน โดยมีการนัดรับยาเสพติดตามจุดต่างๆ ตำรวจท่องเที่ยวชุดจับกุม เตรียมขยายผลถึงเครือข่าย AI ค้ายาข้ามชาติต่อไป