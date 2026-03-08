เศร้า! ตำรวจพัทลุงลงหาปลาก่อนพบเป็นศพจมน้ำเสียชีวิต

พัทลุง - ตำรวจพัทลุงลงน้ำหาปลา บริเวณคลองนาชด ชุมชนนางลาดเหนือ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ก่อนจะจมน้ำเสียชีวิต พบศพห่างจากจุดที่จอดรถ จยย.ประมาณ 200 เมตร
วันนี้ (8 มี.ค.) ร.ต.อ.ประเสริฐ ด้วงเอียด ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุต้องสงสัยหลังพบรถจักยานยนต์ พร้อมเสื้อผ้าริมลำคลอง บริเวณคลองนาชด ชุมชนนางลาดเหนือ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ใกล้หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก หลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่และชุดประดาน้ำเข้าตรวจสอบ พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมค้นหา
โดยในที่เกิดเหตุชาวบ้านพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กง 9446พัทลุง จอดอยู่บริเวณร้านล้างอัดฉีดใกล้กับลำคลอง โดยบริเวณรถพบเสื้อผ้าของผู้สูญหายวางอยู่ในสภาพเปียกน้ำ ทราบชื่อผู้สูญหายคือ ด.ต.ธชณัฐ ชูหนู อายุ 45 ปี ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 พัทลุง
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวทราบว่า ด.ต.ธชณัฐ มักจะมาหาปลาในคลองบริเวณนี้เป็นประจำ ล่าสุดเมื่อช่วงเช้า ด.ต.ธชณัฐฯ ได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดในคาร์แคร์ร้างเพื่อลงไปดูไซหาปลา ก่อนจมน้ำและหายตัวไป ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำกำลังชุดประดาน้ำลงงมค้นหาในคลอง พร้อมกับให้ชาวบ้านช่วยกันเดินค้นหาตามแนวคลองใกล้เคียง กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนพบร่างผู้สูญหายจมอยู่ใต้น้ำ ภายในลำคลองนางลาด ห่างจากจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 200 เมตร
เบื้องต้นพบว่าสภาพศพมีร่างกายซีด และมีถุงกระสอบใส่ปลา พันอยู่บริเวณลำคอ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด ก่อนเจ้าหน้าที่นำศพชันสูตรที่ รพ.พัทลุง อีกครั้ง
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงและพบศพ ต่างพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ โดยภรรยาพร้อมลูกชายถึงกับทรุดตัวลงโอบกอดร่างผู้เสียชีวิต กล่าวทั้งน้ำตาว่า ทางครอบครัวได้เตือน ด.ต.ธชณัฐ อยู่เป็นประจำเรื่องการลงหาปลา เนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย แต่เจ้าตัวมีความชอบในการหาปลาเป็นอย่างมาก แม้จะห้ามปรามก็มักไม่ค่อยรับฟัง จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว