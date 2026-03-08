ข่าวดี! ลูกเต่ามะเฟือง รังแรงของฤดูกาล ลืมตัวดูโลก

พังงา-ข่าวดี!! ลูกเต่ามะเฟืองรังแรกของฤดูกาล ฟักตัวลืมตาดูโลกแล้ว เจ้าหน้าที่ปล่อยคืนสู่ทะเลแล้ว 20 ตัว ที่เกาะพระทอง จ. พังงา
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา), ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และผู้นำชุมชน ร่วมกันเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟือง ชายหาดทุ่งดาบ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นรังแรกของฤดูกาลวางไข่ปีนี้
การปฏิบัติงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณคอกเต่า เมื่อเวลา 05.30 น. พบลูกเต่าฟักตัวและขึ้นจากหลุมจำนวน 3 ตัว จึงทำการเก็บรักษาไว้ในภาชนะ ฆ่าเชื้อเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด จากนั้นเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 19.30 น. แต่ยังไม่พบลูกเต่าชุดที่สองขึ้นจากหลุม จึงตัดสินใจขุดตรวจสอบภายในหลุมฟัก ผลการตรวจสอบพบลูกเต่ามีชีวิตอยู่ภายในหลุมจำนวน 32 ตัว และพบลูกเต่าตายภายในหลุม 1 ตัว รวมลูกเต่าทั้งหมด 36 ตัว
เจ้าหน้าที่จึงคัดเลือกลูกเต่าที่แข็งแรงจำนวน 20 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติทันที ส่วนลูกเต่าอีก 15 ตัวถูกนำไปดูแลในตู้ ICU BOX เพื่อฟื้นฟูความแข็งแรง ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลในระยะต่อไป
สำหรับหลุมฟักไข่ เต่ามะเฟือง รังดังกล่าว แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 และมีการย้ายหลุมฟักเพื่อความปลอดภัย โดยใช้ระยะเวลาฟักรวม 54 วัน ก่อนที่ลูกเต่าจะทยอยฟักตัวออกจากหลุมในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดพังงา